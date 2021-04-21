Полиция пришла с обыском в квартиру журналиста «Фонтанки.ру» Ксении Клочковой в Петербурге

По словам Клочковой, ей объявили, что им необходимо провести обыск в рамках расследования уголовного дела по статье 267, части 1 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях), возбужденного после несанкционированной акции 23 января этого года.

В постановлении о проведении неотложных следственных действий указано, что неустановленные лица во время первой несанкционированной акции в Петербурге с 9:30 до 16:50 препятствовали движению транспортных средств в разных местах Центрального района. Например, у дома 6 по Малой Морской улице пешеходы вышли на проезжую часть и затруднили проезд грузового «Мерседеса». Ему пришлось экстренно тормозить. Помимо этого, якобы существовала «угроза умышленного уничтожения имущества как автовладельцев, так и иных физических лиц».



Однако фамилии хозяйки квартиры — журналиста «Фонтанки.ру» — в постановлении не было. Полиция пришла за доказательствами противоправных действий её бывшего молодого человека, который не проживает в квартире почти год. Мужчина в 2021 году стал одним из участников штаба Навального в Петербурге.



По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли. Однако полицейские заглянули под кровать. На вопрос журналиста, что они там ищут, был ответ: «Ну, там прячут людей иногда».

