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Полиция пришла с обыском в квартиру журналиста «Фонтанки.ру» Ксении Клочковой в Петербурге

Обыск прошел в квартире политического корреспондента «Фонтанки.ру» Ксении Клочковой

Обыски провели и у нескольких петербургских активистов.

Около 7 утра 21 апреля сотрудники полиции Центрального района Петербурга стали стучать в дверь квартиры журналистки на улице Черняховского.

По словам Клочковой, ей объявили, что им необходимо провести обыск в рамках расследования уголовного дела по статье 267, части 1 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях), возбужденного после несанкционированной акции 23 января этого года.

В постановлении о проведении неотложных следственных действий указано, что неустановленные лица во время первой несанкционированной акции в Петербурге с 9:30 до 16:50 препятствовали движению транспортных средств в разных местах Центрального района. Например, у дома 6 по Малой Морской улице пешеходы вышли на проезжую часть и затруднили проезд грузового «Мерседеса». Ему пришлось экстренно тормозить. Помимо этого, якобы существовала «угроза умышленного уничтожения имущества как автовладельцев, так и иных физических лиц».

Однако фамилии хозяйки квартиры — журналиста «Фонтанки.ру» — в постановлении не было. Полиция пришла за доказательствами противоправных действий её бывшего молодого человека, который не проживает в квартире почти год. Мужчина в 2021 году стал одним из участников штаба Навального в Петербурге.

По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли. Однако полицейские заглянули под кровать. На вопрос журналиста, что они там ищут, был ответ: «Ну, там прячут людей иногда».

Помимо квартиры журналиста «Фонтанки.ру», утром 21 апреля обыски по тому же делу прошли у пятерых петербургских активистов, в том числе из движения «Весна». Полицейские пришли к региональному координатору движения Евгению Затееву, а также к активисту Валентину Хорошенину и редактору телеграм-канала «ЯГражданин» Александру Бабушкину.

23-го, а затем 31 января этого года во многих городах России прошли несанкционированные акции в защиту Алексея Навального. В Петербурге были задержаны сотни участников, многие получили административные аресты. Трое мужчин были осуждены за применение насилия в отношении представителей власти. Двое получили условные сроки, один — реальный.

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Комментарии (42)

265116493
Вся статья построена - "со слов Ксении Клочковой".
Лично я ей не доверяю. Она , как всегда- либо что то не договаривает, либо искажает факты.
dimas062
А когда обыски по делу о препятствованию движения транспорта 6 февраля: "В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не смогли прокомментировать причину перекрытия дорог. Собеседник «Фонтанки» в Смольном сообщил корреспонденту, что накануне было издано распоряжение с грифом секретности со списком дорог, которые нужно перекрыть, и спецтехники, которую нужно поставить на парковку рядом, чтобы оперативно её задействовать для закрытия пешеходного и дорожного движения."
IrinI
Стыдоба 🤦‍♀️
Интересно сами полицейские рефлексируют на тему этого идиотизма или их по самые гланды держит ипотека от сбера и чайника кредит 🤔
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