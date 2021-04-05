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Третий участник акций протеста в Петербурге получил условный срок

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Архангельска Артема Попова, которого обвинили в применении насилия к представителю власти на акции протеста 23 января. Мужчина получил полтора года условно. Об этом 5 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Попова осудили по части 1 статьи 318 УК РФ, 31-летний мужчина признал вину. Кроме условного приговора ему назначили 2 года испытательного срока.

Cледствие полагает, что Попов во время акции протеста, которая в определенный момент переместилась на Сенную площадь, «однократно толкнул двумя руками в область спины» полицейского, последний был в форме и при исполнении служебных обязанностей. 3 февраля Попова арестовали.

В конце марта аналогичный срок назначили другому участнику акции — Кириллу Богданову. Два года условно получил отец семерых детей за толчок сотрудника полиции. К реальному сроку — году колонии-поселения — приговорили пока одного участника, Евгения Туганкова, он также признал свою вину.

Акции протеста проходили в городах России 23 и 31 января, а также в начале февраля. Их спровоцировал арест оппозиционера Алексея Навального, которому позднее суд заменил условный срок на реальный.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Штрафы в десятки тысяч, административные задержания, условные сроки - люди получают ради чего?
Фонд Навального хоть кому-нибудь из задержанных перевел на погашение штрафа, представил нормального юриста?
Или все как обычно.... Зазывают людей, люди окрыленные выходят, а дальше люди сами расхлебывают последствия как могут из своих возможностей.
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