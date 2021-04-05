Третий участник акций протеста в Петербурге получил условный срок

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Архангельска Артема Попова, которого обвинили в применении насилия к представителю власти на акции протеста 23 января. Мужчина получил полтора года условно. Об этом 5 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Попова осудили по части 1 статьи 318 УК РФ, 31-летний мужчина признал вину. Кроме условного приговора ему назначили 2 года испытательного срока.

Cледствие полагает, что Попов во время акции протеста, которая в определенный момент переместилась на Сенную площадь, «однократно толкнул двумя руками в область спины» полицейского, последний был в форме и при исполнении служебных обязанностей. 3 февраля Попова арестовали.