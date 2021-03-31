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Ещё одного участника акции 31 января осудили условно в Петербурге

Суд приговорил к 1,5 года условного срока участника акции в поддержку Навального в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Кирилла Богданова, признанного виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) на акции в поддержку Алексея Навального 31 января в Петербурге.

Как сообщили 31 марта в объединённой пресс-службе городских судов, Богданову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Свою вину мужчина признал и был освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

Напомним, что сегодня же ещё один участник январской акции протеста в Петербурге получил реальный срок. Суд приговорил его к году колонии-поселения.

Ранее в Петербурге по аналогичной статье (ч. 1 ст. 318 УК РФ) к двум годам условного срока приговорили отца семерых детей Андрея Ломова. Он полностью признал свою вину и попросил прощения у правоохранителей.

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