Ещё одного участника акции 31 января осудили условно в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Кирилла Богданова, признанного виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) на акции в поддержку Алексея Навального 31 января в Петербурге.



Как сообщили 31 марта в объединённой пресс-службе городских судов, Богданову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.



Свою вину мужчина признал и был освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

