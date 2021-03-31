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Участник январской акции протеста в Петербурге впервые получил реальный срок

Участник январской акции протеста в Петербурге получил год колонии-поселения

Участника несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального приговорили к реальному сроку лишения свободы в Петербурге. Насилие над сотрудником Росгвардии суд для Евгения Туганкова оценил в год лишения свободы в колонии-поселении, сообщает 31 марта пресс-служба судов города.

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