Бюст Флоры, чьим автором долгое время считался Леонардо да Винчи, не мог быть им создан. Об этом говорится в исследовании немецких и французских учёных, опубликованном в журнале Scientific Reports.
Специалисты выяснили, что кураторы Лондонской галереи, которые продали произведение историку искусств Вильгельму фон Боде для музея в Берлине в 1909 году, ошибочно убедили его, что Флору вылепил Леонардо, отметив, что выражение лица богини похоже на некоторые работы его кисти.
Бюст богини, входящий в коллекцию Музея Боде, сделан из воска. Анализ материала показал, что скульптура, вероятно, была создана в период с 1704 по 1950 год, а значит, её автором не может быть ни один из художников эпохи Возрождения.
Подозрения о том, что статуя богини — не авторства Леонардо да Винчи, озвучивались и раньше. Как утверждает The History Blog, споры о правильной атрибуции активно велись в научных кругах: теме посвятили больше 700 статей, а один ученый даже вызвал другого на дуэль.
Часть исследователей на протяжении многих лет придерживалась мнения о том, что Флору мог создать британский скульптор и фотограф Ричард Кокл Лукас, работавший в конце XIX века. Его сын неоднократно говорил о том, что сам видел, как отец вылепливал бюст из огарков свечей в 1846 году. Мальчик даже помогал ему заполнять сердцевину обрывками газет и щепой. Бумагу позже, действительно, нашли внутри изваяния, однако это не убедило тех, кто верил в авторство Леонардо, и был уверен, что Лукас не сумел бы создать скульптуру подобного уровня. Несмотря на то, что активно использовать воск для создания скульптур стали с XIX века, критики утверждали, что и в случае с Флорой Леонардо да Винчи просто обогнал своё время.