Бюст Флоры, чьим автором долгое время считался Леонардо да Винчи, не мог быть им создан. Об этом говорится в исследовании немецких и французских учёных, опубликованном в журнале Scientific Reports.



Специалисты выяснили, что кураторы Лондонской галереи, которые продали произведение историку искусств Вильгельму фон Боде для музея в Берлине в 1909 году, ошибочно убедили его, что Флору вылепил Леонардо, отметив, что выражение лица богини похоже на некоторые работы его кисти.



Бюст богини, входящий в коллекцию Музея Боде, сделан из воска. Анализ материала показал, что скульптура, вероятно, была создана в период с 1704 по 1950 год, а значит, её автором не может быть ни один из художников эпохи Возрождения.