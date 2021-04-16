«Конституция Сталина тоже была самой гуманной». Депутаты готовят поправки для уличных музыкантов

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







В Законодательном собрании Петербурга 16 апреля определились с направлениями работы по уличным музыкантам. Им пропишут порядок уведомления о выступлениях, уровень громкости и места, где можно и нельзя. На заседании комитета по законодательству ужасались голым торсам выступающих, предлагали ввести плату за электричество и припоминали, куда выложена дорога благими намерениями.

На заседании комитета по законодательству в петербургском Заксобрании состоялось заседание, где обсудили поправки ко второму чтению законопроекта об уличных музыкантах.



«Культурный» вице-губернатор Борис Пиотровский подчеркнул, что при разработке поправок необходимо учесть два фундаментальных момента. «На сегодняшний день в городе, особенно в летнее время, такое количество выступающих, что их необходимо каким-то образом регулировать. И второе: это, конечно, права музыкантов на свободу выражения, на свободу творчества. Это тоже очень важно», — сказал Пиотровский. Он напомнил, что в 2017 году Смольный уже делал такую попытку, но инициативу не поддержало правительство РФ. Из чего чиновник сделал вывод, что предложение было недостаточно проработано.

В столице, к примеру, работает система «Уличный артист», которая в режиме онлайн в уведомительном порядке согласовывает выступления. Вице-губернатор добавил, что уже проговорил с комитетом по информатизации и связи возможность создания специального портала для приема заявок и согласования выступлений. Чиновник пояснил: если закон будет принят быстро и будет понятно, какую «программную оболочку» необходимо разработать, работа может начаться уже в рамках текущего бюджета.



Он добавил, что серьезный вопрос, кто будет контролировать исполнение законопроекта: «У нас есть понимание внутри комитета по культуре, как мы все это будем согласовывать, какие мы будет выставлять требования. А как это будет проверяться, контролироваться, есть ли полномочия у МВД — это серьезный вопрос, который нужно обсудить».

Представитель гильдии уличных артистов Ольга Калиниченко рассказала, что музыканты нашли «идеальное решение», как контролировать соблюдение закона. «По аналогии с законом о творческих мастерских можно создать комиссию о творческих союзах. Комиссию, которая будет профильно заниматься именно этим вопросом», — сказала она, пояснив, что в законе о творческих мастерских существует как общественный орган, так и исполнительный орган с приоритетным правом решения. И предложила комитету по культуре совместно разработать регламент согласования и контроля.

«Сейчас платить налоги становится модным, популярным», — так лидер общественного движения «Город перемен» Андрей Калашников подступился к вопросу введения налога с уличных музыкантов. Он добавил, что механизм отчислений в бюджет в качестве самозанятого артистам такой возможности не дает.



Он добавил, что город мог бы оборудовать площадки, где выступления будут разрешены. «Почему бы в места, где это допустимо, не установить специальные конструкции, где выступающие, можно сказать, могли бы взять в аренду у города некоторое количество электричества и не тащить с собой всю свою аппаратуру».

Кроме того, Калашников согласился с идеей деления мест для выступления по категориям, которые бы определяли, где и с каким оборудованием можно и нельзя выступать.

«Наша позиция остается неизменной. Основной посыл: любые согласования выступлений с властью недопустимы. Это неизбежно приведет к коррупции и цензуре, — заявил представитель профсоюза работников уличной культуры Денис Луговский. — Не нужно пытаться все зарегулировать. Если есть проблема с жителями многоквартирных домов, достаточно ввести радиус запрета выступления вокруг жилищ».

От «жильцов» на заседании присутствовали двое. Марина Ильичева с Малой Конюшенной улицы посетовала, что расстояние от домов артисты часто компенсируют мощностью звукоусиливающей установки. «Прошу учесть показания очевидца», — попросила она.



Дама добавила, что в течение последних семи лет наблюдала из окон квартиры одну картину: обязательный усилитель, большая барабанная установка. «Лозунг «Искусство в массы» никто не отменял. Но я знаю весь репертуар выступающих. Песни Сергея Шнурова — это вершина исполнительного искусства», — сообщила Ильичева. Позднее юрист Герман Мойжес привел в пример опыт Германии, где в каждом городе время выступления одного коллектива или артиста на конкретном месте строго ограничено — полчаса или час максимум.

Петербурженка Илона Ханина, жительница Центрального района, внесла предложение: дальше 30 метров от жилых домов и полный запрет на звукоусиление. А в конце добавила свои впечатления: «Сейчас новая тенденция, когда они стоят, извините меня, по пояс раздетые. У нас еще лето не наступило, а они уже в таком экстравагантном виде выступают».

Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев опасается, как бы музыканты не попали в ситуацию организаторов протестных митингов. «Человек подает заявку на массовое мероприятие, а ему говорят «А уже вчера две организации подали». Проверить это вообще невозможно. Даже на те территории, где разрешены массовые мероприятия», — прокомментировал парламентарий.



«Как известно, благими намерениями вымощена дорога понятно куда, — сказал коммунист Александр Рассудов. — Я вижу, что заранее органами исполнительной власти будут предопределяться места проведения уличных выступлений, и даже в этих ограниченных местах заявитель должен будет получать согласование».

Он согласился с Ковалевым, что может получиться как с акциями протеста — когда после подачи заявки оказывается, что «внезапно прорвало трубу «Водоканала», выступает казачий хор или кто-то березки целует».

«В истории цивилизации это уже было не раз. Как мы помним, одна из самых гуманных конституций была при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Но как-то разнится жизнь с реалиями... Это и есть прямой путь к цензурированию. Легко предопределить, что, если заявку подал какой-нибудь ансамбль русской песни и пляски, наверное, какого-нибудь молодого Сергея Владимировича Шнурова отодвинут в сторону», — сказал Рассудов и добавил, что культура не всегда соответствует пожеланиям масс.

Глава парламентского комитета Денис Четырбок подчеркнул, что цели включать в законопроект и регулировать все сейчас не стоит — это задача на перспективу.



«Мы должны быть осторожны, чтобы не нарушить право, к примеру, молодых людей, которые хотят своей возлюбленной прочитать стихи под окном», — заметил глава Четырбок. В заключение он подчеркнул, что правильно идти именно по пути уведомления, а не согласования. В течение ближайших трех недель рабочая группа рассмотрит направления работы по поправкам: перечень мест, где точно «нельзя», в частности у жилых домов, регулировка уровня шума для аппаратуры, ввод классификации для музыкальных инструментов по степени дискомфорта для окружающих. Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

