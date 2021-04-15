Водитель, сбивший пенсионерку в Автово, получил условный срок. Он был пьян и летел 90 км/ч

Наезд произошел 4 ноября 2020 года около 20:15 в районе дома 10 по Элеваторной площадке. Как сообщает 15 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Opel Corsa, принадлежащим другому человеку (первоначально сообщалось , что за рулем была женщина). Мужчина двигался по левой полосе дороги в Угольную гавань со стороны Перевалочной улицы в направлении Финского залива на скорости около 90 км/ч при разрешенных 60 км/ч. При виде нерегулируемого пешеходного перехода у дома 10 по Элеваторной площадке он не стал снижать скорость и так и вылетел на «зебру», по которой в это время шла 66-летняя женщина. Сбив пенсионерку, мужчина скрылся, не сообщив о произошедшем в полицию. Потерпевшая получила тяжелые травмы.

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил женщину на пешеходном переходе. Потерпевшая осталась жива, но получила серьезные травмы.

Автомобилист свою вину признал полностью. Суд установил, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении жену и ребенка, на работе и по месту жительства о нем отзываются положительно. Также он частично возместил потерпевшей ущерб.

Суд признал мужчину виновным по пунктам «а», «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2 года. Также с него взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.