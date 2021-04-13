Шойгу сообщил о переброске двух армий и трёх соединений ВДВ к западным рубежам России

На западные рубежи России переброшены две армии и три соединения ВДВ для выполнения учебно-боевых задач в рамках проверки боеготовности. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу 13 апреля сообщает РИА Новости.
«В течение трёх недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», — пояснил Шойгу на совещании в Североморске.
По словам главы Минобороны, все мероприятия в рамках проверки боеготовности планируется завершить в течение двух недель.
Также Сергей Шойгу добавил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам Европейской России, основной потенциал будет расположен в Причерноморье и на Балтике.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия «ни для кого никогда не представляла угрозу» и не планирует воевать с Украиной.