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Шойгу сообщил о переброске двух армий и трёх соединений ВДВ к западным рубежам России

На западных рубежах РФ в течение двух недель будут проходить военные учения, заявил глава Минобороны

На западные рубежи России переброшены две армии и три соединения ВДВ для выполнения учебно-боевых задач в рамках проверки боеготовности. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу 13 апреля сообщает РИА Новости.

«В течение трёх недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», — пояснил Шойгу на совещании в Североморске.

По словам главы Минобороны, все мероприятия в рамках проверки боеготовности планируется завершить в течение двух недель.

Также Сергей Шойгу добавил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам Европейской России, основной потенциал будет расположен в Причерноморье и на Балтике.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия «ни для кого никогда не представляла угрозу» и не планирует воевать с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта. Он заявил, что Россия якобы наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но, если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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Комментарии (43)

265112968
Солдаты НАТО яхты отберут и дворец?
BSB888
«российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.» А вооружённые силы НАТО и США по своему усмотрению. Если Россия подогнала к границе несколько десятков полков, то наверное странно было-бы не увидеть реакции НАТО на происходящее.
265839655
бла-бла-бла...совок,одним словом.
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