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Кремль: Никто не приемлет возможность войны с Украиной. Но Россия не будет безучастна к судьбам русскоговорящих

Песков заявил, что Россия не приемлет возможность войны с Украиной

Россия не планирует воевать с Украиной, но Донбасс не бросит. Об этом 11 апреля в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны <...> Но также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине», — подчеркнул Песков.

И добавил, что Россия никогда не была стороной этого конфликта, но «не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».

Песков также в очередной раз подчеркнул, что перемещения российских войск являются внутрироссийским делом.

«Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее министр обороны Германии потребовала от России в очередной раз объяснить скопление войск на границе с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта. Он заявил, что Россия якобы наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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Комментарии (24)

reretired
Наверное, российское правительство (чёрт знает, что это такое – не Дума же?) больше всего боится, что Украина начнёт войну. Тогда придётся завоёвывать часть Украины и получить новую головную боль с трупами, партизанским движением и новыми, на этот раз – настоящими – санкциями. Поэтому Россия так масштабно готовит спектакль на границе.
Memory17
А если Китай вдруг решит защищать китайцев, живущих на нашем Дальнем Востоке, на нашей территории?
OldObyvatel
Представил Навку, провожающую Пескова на украинский фронт:
- Дима, часы оставь!
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