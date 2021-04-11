Россия не планирует воевать с Украиной, но Донбасс не бросит. Об этом 11 апреля в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны <...> Но также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине», — подчеркнул Песков.



И добавил, что Россия никогда не была стороной этого конфликта, но «не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».