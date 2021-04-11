Россия не планирует воевать с Украиной, но Донбасс не бросит. Об этом 11 апреля в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны <...> Но также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине», — подчеркнул Песков.
И добавил, что Россия никогда не была стороной этого конфликта, но «не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».
Песков - об Украине: Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Но никто не приемлел и возможность гражданской войны на Украине. pic.twitter.com/DJlgpCot5I— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 11, 2021
Песков также в очередной раз подчеркнул, что перемещения российских войск являются внутрироссийским делом.
«Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — заявил пресс-секретарь Путина.
Ранее министр обороны Германии потребовала от России в очередной раз объяснить скопление войск на границе с Украиной.