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Министр обороны Германии: Если России нечего скрывать, то пусть объяснит передвижение войск на границе с Украиной

ФРГ потребовала от РФ объяснений по поводу перемещения войск на границе с Украиной

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала решение России не принимать участие в заседании ОБСЕ по поводу ситуации в Донбассе.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она 11 апреля в своем Twitter.

Представители России накануне не явились на онлайн-встречу ОБСЕ по обострению конфликта на востоке Украины. По итогам заседания Германия и Франция заявили, что РФ фактически отказалась отвечать на вопросы Киева. В кратком ответе российской стороны только указали, что перемещения войск проводились «в ходе боевой подготовки и не требовали уведомлений».

Отметим, накануне источник Reuters в Кремле заявил, что Россия просто «демонстрирует силу» на границе с Украиной, но не ведет подготовку к реальной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта. Он заявил, что Россия якобы наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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Комментарии (15)

Piter Russo
Это риторический вопрос?
Видимо регулярно отчитываясь перед Пентагоном, министр посчитал что Шойгу должен так же отчитаться перед ним.
Pilat
Что мне передать мой фюрер!? - вопрошает германский посол.
Почему русский солдатен спокойно ходит по своей земле? - не может ни как понять он.

Лично мне кажется, что у них амнезия......видимо их мыльные сериалы не врут. Они постоянно теряют память...
baddancer
Третья мировая война закончилась так и не начавшись, апосля проезда колонны российских войск, вдоль границы с Окраиной ! Со стороны запада до сих пор говнецом несёт ! Вояки хреновы !
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