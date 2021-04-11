Министр обороны Германии: Если России нечего скрывать, то пусть объяснит передвижение войск на границе с Украиной

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала решение России не принимать участие в заседании ОБСЕ по поводу ситуации в Донбассе.



«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она 11 апреля в своем Twitter.



Представители России накануне не явились на онлайн-встречу ОБСЕ по обострению конфликта на востоке Украины. По итогам заседания Германия и Франция заявили, что РФ фактически отказалась отвечать на вопросы Киева. В кратком ответе российской стороны только указали, что перемещения войск проводились «в ходе боевой подготовки и не требовали уведомлений».

