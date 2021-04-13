Песков: Россия ни для кого никогда не представляла угрозу

Россия никогда не представляла угрозы ни для кого, а лишь отвечала, когда ей угрожали другие. Об этом 13 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.



«Россия действительно никому не угрожает, вы знаете, что в течение, наверное, последних лет ста много было ситуаций, когда угрожали России, тогда Россия отвечала, но сама Россия ни для кого никогда не представляла угрозу», — отметил представитель Кремля.



Напомним, ранее Дмитрий Песков заявлял, что Россия не планирует воевать с Украиной, однако «не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».

