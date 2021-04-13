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Песков: Россия ни для кого никогда не представляла угрозу

Пресс-секретарь президента РФ вспомнил историю и рассказал о внешних угрозах России

Россия никогда не представляла угрозы ни для кого, а лишь отвечала, когда ей угрожали другие. Об этом 13 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Россия действительно никому не угрожает, вы знаете, что в течение, наверное, последних лет ста много было ситуаций, когда угрожали России, тогда Россия отвечала, но сама Россия ни для кого никогда не представляла угрозу», — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявлял, что Россия не планирует воевать с Украиной, однако «не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта. Он заявил, что Россия якобы наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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Комментарии (9)

Grotesk
вспомнил беседу то ли депутатора, то ли сенатора о территориальных подарках другим странам... либо это его личное мнение, либо миролюбие хлещет через край... хотя может быть мнение государственного деятеля может не совпадать с мнением Самого... но тогда он просто изменник и провокатор...
kоt-obormot
Что то блажит много сегодня муж навки, что то видимо произошло, или произойдет в ближайшее время.
260548761
это наверное гитлер в 39м напал на финляндию и в 68м на чехослованию!
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