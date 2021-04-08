Кино без антракта и зрители без перчаток. Что Роспотребнадзор не увидел на «Артдокфесте» в Петербурге

Протоколировать санитарные нарушения в минувшую субботу, в день премьерного показа «Артдокфеста», начали со входа в Дом кино. Там не увидели напоминания о социальной дистанции. Подъём на четвёртый этаж к залам, где организовали кинопоказ, добавил пунктов: на лестницах, в фойе, у гардероба и перед входом в санузлы не оказалось разметки. Несколько линий нашли только перед входами в «Большой» и «Синий» залы, к которым был прикован интерес.
В списке также отсутствие антисептика перед входом в кинозалы, пустой дозатор в женском туалете, неразмеченные кресла и диваны, небрежное отношение к средствам индивидуальной защиты — некоторые зрители были без масок и перчаток. Возникли вопросы к обеззараживанию воздуха. Кроме того, проверяющие не увидели документального подтверждения того, что в помещениях кинотеатра каждые два часа обрабатывают все контактные поверхности — к примеру, ручки и поручни кресел. В этом сотрудники убедились на собственном опыте, дожидаясь окончания просмотра ленты «Расторгуев» длительностью около 180 минут. За это время антракта для дезинфекции не было.
Претензии предъявили руководству Дома кино. Залы, где в тот день показали и только должны были показать фильм «Артдокфеста», опечатали до суда. Судя по сайту кинотеатра, «Белый», «Сиреневый» и «Малый» продолжают работу.
Опыт «Англетера» показывает, что за соблюдение коронавирусных правил отвечает арендодатель. В декабре прошлого года кинотеатр временно закрывали по решению суда после того, как Роспотребнадзор нашёл нарушения на корпоративе, под который «Англетер» сдал помещение. По стечению обстоятельств, проверка оставила без площадки всё тот же «Артдокфест».