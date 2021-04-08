Кино без антракта и зрители без перчаток. Что Роспотребнадзор не увидел на «Артдокфесте» в Петербурге

Протоколировать санитарные нарушения в минувшую субботу, в день премьерного показа «Артдокфеста», начали со входа в Дом кино. Там не увидели напоминания о социальной дистанции. Подъём на четвёртый этаж к залам, где организовали кинопоказ, добавил пунктов: на лестницах, в фойе, у гардероба и перед входом в санузлы не оказалось разметки. Несколько линий нашли только перед входами в «Большой» и «Синий» залы, к которым был прикован интерес.



В списке также отсутствие антисептика перед входом в кинозалы, пустой дозатор в женском туалете, неразмеченные кресла и диваны, небрежное отношение к средствам индивидуальной защиты — некоторые зрители были без масок и перчаток. Возникли вопросы к обеззараживанию воздуха. Кроме того, проверяющие не увидели документального подтверждения того, что в помещениях кинотеатра каждые два часа обрабатывают все контактные поверхности — к примеру, ручки и поручни кресел. В этом сотрудники убедились на собственном опыте, дожидаясь окончания просмотра ленты «Расторгуев» длительностью около 180 минут. За это время антракта для дезинфекции не было.