«Ленфильм» — Сокурову: Принять «Артдокфест» не можем — у нас свой график показов и кафе на ремонте

«К сожалению, мы не можем предоставить площадку нашего Киноцентра для проведения мероприятий фестиваля «Артдокфест», поскольку все показы и мероприятия проходят в нем по заранее утвержденному графику», — сообщили на «Ленфильме».
В пресс-службе уточняют, что показы с фиксированными датами осуществляются на основе договоров, заключенных с прокатными компаниями, которые компания не может ни отменить, ни изменить.
Помимо этого киноцентр «Ленфильма» находится в состоянии реновации, а на прошлой неделе на ремонт закрылось кафе, что «также сократило наши возможности по проведению крупных фестивальных мероприятий, тем более международных», — уверены в компании.
Сокуров в своем обращении к гендиректору «Ленфильма» Фёдору Щербакову и председателю директоров Фёдору Бондарчуку просил поддержать лучший фестиваль документального кино в стране, закрытый по предписанию Роспотребнадзора. И пригласить его показать свои ленты на площадке «Ленфильма»: «Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас».