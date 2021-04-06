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«Ленфильм» — Сокурову: Принять «Артдокфест» не можем — у нас свой график показов и кафе на ремонте

«Ленфильм» ответил Сокурову на просьбу принять сорванный фестиваль документального кино в Петербурге

Киностудия «Ленфильм» не сможет приютить на своей площадке ставший опальным после визита Роспотребнадзора Петербурга фестиваль документального кино «Артдокфест». Это следует из ответа пресс-службы компании на обращение режиссера Александра Сокурова, размещенное на его станице в Facebook.

«К сожалению, мы не можем предоставить площадку нашего Киноцентра для проведения мероприятий фестиваля «Артдокфест», поскольку все показы и мероприятия проходят в нем по заранее утвержденному графику», — сообщили на «Ленфильме».

В пресс-службе уточняют, что показы с фиксированными датами осуществляются на основе договоров, заключенных с прокатными компаниями, которые компания не может ни отменить, ни изменить.

Помимо этого киноцентр «Ленфильма» находится в состоянии реновации, а на прошлой неделе на ремонт закрылось кафе, что «также сократило наши возможности по проведению крупных фестивальных мероприятий, тем более международных», — уверены в компании.

Сокуров в своем обращении к гендиректору «Ленфильма» Фёдору Щербакову и председателю директоров Фёдору Бондарчуку просил поддержать лучший фестиваль документального кино в стране, закрытый по предписанию Роспотребнадзора. И пригласить его показать свои ленты на площадке «Ленфильма»: «Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас».

Показы в рамках фестиваля «Артдокфест» в Петербурге фактически были сорваны после того, как Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, заявив о нарушениях коронавирусных ограничений. В чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не знают. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

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Комментарии (5)

rastaman
Сволочи.
265105963
Организаторам и г.манских нужно не к сОкурову обращаться. В соответствующее психиатрическое предприятие.
Будет положительный результат!
Peshechodig
Кафе работает инфа 100%
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