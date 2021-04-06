«Ленфильм» — Сокурову: Принять «Артдокфест» не можем — у нас свой график показов и кафе на ремонте

«К сожалению, мы не можем предоставить площадку нашего Киноцентра для проведения мероприятий фестиваля «Артдокфест», поскольку все показы и мероприятия проходят в нем по заранее утвержденному графику», — сообщили на «Ленфильме».



В пресс-службе уточняют, что показы с фиксированными датами осуществляются на основе договоров, заключенных с прокатными компаниями, которые компания не может ни отменить, ни изменить.



Помимо этого киноцентр «Ленфильма» находится в состоянии реновации, а на прошлой неделе на ремонт закрылось кафе, что «также сократило наши возможности по проведению крупных фестивальных мероприятий, тем более международных», — уверены в компании.

