Он попросил их пригласить фестиваль документального кино «Артдокфест», закрытый по предписанию Роспотребнадзора, на площадку «Ленфильма».
«Прошу Вас пригласить «Артдокфест» на площадку «Ленфильма» с показами фестивальных программ в нашем зале. Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране, — пишет Сокуров в Facebook. — Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас».
Вечером на скульптуре кентавра перед Домом кино появился плакат: «Без свободного кино — отброшу копыта».
Показы в рамках фестиваля «Артдокфест» в Петербурге фактически были сорваны после того, как Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, заявив о нарушениях коронавирусных ограничений. В чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не знают. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра». Президент фестиваля режиссер Виталий Манский в интервью «Фонтанке» связал срыв мероприятия с позицией властей города. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский адресовал все вопросы Роспотребнадзору.