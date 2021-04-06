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«Сегодня это принципиально важно». Сокуров попросил главу «Ленфильма» спасти запрещённый фестиваль

Сокуров обратился к «Ленфильму» с просьбой принять «Артдокфест»

Режиссер Александр Сокуров обратился к генеральному директору «Ленфильма» Фёдору Щербакову и председателю директоров Фёдору Бондарчуку.

Он попросил их пригласить фестиваль документального кино «Артдокфест», закрытый по предписанию Роспотребнадзора, на площадку «Ленфильма».

«Прошу Вас пригласить «Артдокфест» на площадку «Ленфильма» с показами фестивальных программ в нашем зале. Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране, — пишет Сокуров в Facebook. — Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас».

Вечером на скульптуре кентавра перед Домом кино появился плакат: «Без свободного кино — отброшу копыта».

Показы в рамках фестиваля «Артдокфест» в Петербурге фактически были сорваны после того, как Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, заявив о нарушениях коронавирусных ограничений. В чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не знают. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра». Президент фестиваля режиссер Виталий Манский в интервью «Фонтанке» связал срыв мероприятия с позицией властей города. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский адресовал все вопросы Роспотребнадзору.

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Комментарии (4)

265838731
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 490 четыpe 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.
265838731
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один

Заранее большое человеческое спaсибо.
Mikle776
как властям удобно, что есть коронавирус! Появилось мощнейшее оружие для борьбы со свободами! Как что не по вкусу, так сразу Роспотребнадзор вступает в дело!
Если бы в фильмах была "нужная" повестка властям, то все прошло бы без всяких вирусов и прочих неприятностей.
Вот интересно - как будет себя вести коронавирус во время пасхи? )
и во время майских праздников
Ну даже сейчас... ходят ли в храмы с проверкой Роспотребнадзор и тп? или это другое?
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