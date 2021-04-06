Mikle776 06 Апр 2021 в 10:43 06 Апр 2021 в 10:43

как властям удобно, что есть коронавирус! Появилось мощнейшее оружие для борьбы со свободами! Как что не по вкусу, так сразу Роспотребнадзор вступает в дело!

Если бы в фильмах была "нужная" повестка властям, то все прошло бы без всяких вирусов и прочих неприятностей.

Вот интересно - как будет себя вести коронавирус во время пасхи? )

и во время майских праздников

Ну даже сейчас... ходят ли в храмы с проверкой Роспотребнадзор и тп? или это другое?