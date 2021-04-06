В Сети не достанут. «Артдокфест» выложил часть фильмов на сайте

Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» выложили в Сеть часть фильмов из программы. Посмотреть 15 работ на сайте до 10 апреля любой желающий может за небольшую сумму.
«Из-за решения городских властей фестиваль «Артдокфест» в Санкт-Петербурге был закрыт, но по договоренности с правообладателями нам удалось открыть некоторые фильмы для платного просмотра на территории РФ», — пояснили организаторы.
Среди доступных лент — «Стася — это я» режиссера Стаси Гранковской о встрече с родственниками в мегаполисе, фильм «Дополнить ничего не могу» Тани Стефаненко, рассказывающий о поисках пропавшего человека и изучении архивов ФСБ, а также «Дар» Валентина Сидоренко. Главный герой последней ленты начинает предсказывать будущее.
Показы картин из программы «Артдокфеста» в Петербурге были сорваны после того, как Роспотребнадзор заявил о нарушении коронавирусных ограничений и опечатал два зала «Дома кино» 4 апреля. Вторая площадка смотра — «Лендок» — отказалась от показов по собственной инициативе «во избежание провокаций и закрытия культурного центра». Президент фестиваля режиссер Виталий Манский в интервью «Фонтанке» связал срыв мероприятия с позицией властей города.
Режиссёр Александр Сокуров обратился к генеральному директору «Ленфильма» Фёдору Щербакову и председателю совета директоров Фёдору Бондарчуку с просьбой пригласить «Артдокфест» на площадку студии. «Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране», — высказался Сокуров.
«Ленфильм» ответил отказом, сославшись на утверждённый график показов и закрытое кафе, отсутствие которого «также сократило возможности по проведению крупных фестивальных мероприятий, тем более международных».