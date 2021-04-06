В Сети не достанут. «Артдокфест» выложил часть фильмов на сайте

Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» выложили в Сеть часть фильмов из программы. Посмотреть 15 работ на сайте до 10 апреля любой желающий может за небольшую сумму.



«Из-за решения городских властей фестиваль «Артдокфест» в Санкт-Петербурге был закрыт, но по договоренности с правообладателями нам удалось открыть некоторые фильмы для платного просмотра на территории РФ», — пояснили организаторы.

Среди доступных лент — «Стася — это я» режиссера Стаси Гранковской о встрече с родственниками в мегаполисе, фильм «Дополнить ничего не могу» Тани Стефаненко, рассказывающий о поисках пропавшего человека и изучении архивов ФСБ, а также «Дар» Валентина Сидоренко. Главный герой последней ленты начинает предсказывать будущее.