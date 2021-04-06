Весенний праздник фонтанов в Петергофе всё-таки состоится. Дата определена

Весенний праздник фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» в этом году пройдёт 22 мая. Стать участником может любой желающий: посетителей пустят по билетам в Нижний парк. В этом году церемонию посвятят 300-летнему юбилею фонтанной системы Петергофа.



Как 6 апреля сообщили «Фонтанке» в ГМЗ, количество посетителей ограничивать не собираются. Праздник пройдёт в традиционном офлайн-режиме — если в городе не изменится ситуация с коронавирусом.

С 24 апреля в Петергофе стартует летний сезон: фонтаны начнут запускать ежедневно. В тестовом режиме их включили ещё в конце марта, 5 апреля заработали «Самсон» и другие установки Большого каскада.