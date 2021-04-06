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На 1–4 дня горячую воду отключат летом для 6 тысяч домов в 10 районах Петербурга

ГУП «ТЭК СПб» минимизирует сроки отключения горячей воды

Планово-профилактические работы на котельных пройдут для жителей незаметно.

В десяти районах Санкт-Петербурга горячую воду в межотопительный период летом отключат на 1–4 дня. Это относится к 5 990 зданиям — 63 % от всех домов в зоне ответственности предприятия.

Как сообщил ТЭК «Фонтанке» 6 апреля, речь идет о Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

«Отключение ГВС на 1–4 дня в этих зданиях необходимо только для проведения гидравлических испытаний, — уточнили на предприятии. — Планово-профилактические работы на котельных, которые снабжают их теплом и горячей водой, пройдут для жителей незаметно — без отключений ГВС».

В частности, на период остановки некоторых котельных в Выборгском и Калининском районах обеспечивать горячей водой дома будут крупные котельные «Парнас» и «Политехническая». В Красногвардейском и Пушкинском районах вода во время работ будет поступать от других источников ТЭК. В Невском, Фрунзенском, Московском и Красносельском районах большинство жилых домов на время ремонта котельных переключат на ТЭЦ сторонних теплоснабжающих организаций (ПАО «ТГК-1» АО «Юго-Западная ТЭЦ», ООО «ГКО»).

На 5–10 дней воду отключат в 782 зданиях (8 % от общего количества в зоне предприятия), на период 14 дней — в 2 745 зданиях (29 %).

ГУП «ТЭК СПб» с учетом зон покупки снабжает горячей водой свыше 11,2 тыс. зданий, включая более 7 тыс. жилых домов.

Ранее указание минимизировать сроки отключения дал вице-губернатор Сергей Дрегваль на отраслевой межведомственной комиссии.

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Комментарии (3)

265116463
У нас уже отключили горячую воду вместе с отоплением. Заметьте, при 0 градусов .
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