На 1–4 дня горячую воду отключат летом для 6 тысяч домов в 10 районах Петербурга

В десяти районах Санкт-Петербурга горячую воду в межотопительный период летом отключат на 1–4 дня. Это относится к 5 990 зданиям — 63 % от всех домов в зоне ответственности предприятия.

Как сообщил ТЭК «Фонтанке» 6 апреля, речь идет о Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

«Отключение ГВС на 1–4 дня в этих зданиях необходимо только для проведения гидравлических испытаний, — уточнили на предприятии. — Планово-профилактические работы на котельных, которые снабжают их теплом и горячей водой, пройдут для жителей незаметно — без отключений ГВС».