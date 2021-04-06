На 1–4 дня горячую воду отключат летом для 6 тысяч домов в 10 районах Петербурга

В десяти районах Санкт-Петербурга горячую воду в межотопительный период летом отключат на 1–4 дня. Это относится к 5 990 зданиям —
Как сообщил ТЭК «Фонтанке» 6 апреля, речь идет о Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах.
«Отключение ГВС на 1–4 дня в этих зданиях необходимо только для проведения гидравлических испытаний, — уточнили на предприятии. — Планово-профилактические работы на котельных, которые снабжают их теплом и горячей водой, пройдут для жителей незаметно — без отключений ГВС».
В частности, на период остановки некоторых котельных в Выборгском и Калининском районах обеспечивать горячей водой дома будут крупные котельные «Парнас» и «Политехническая». В Красногвардейском и Пушкинском районах вода во время работ будет поступать от других источников ТЭК. В Невском, Фрунзенском, Московском и Красносельском районах большинство жилых домов на время ремонта котельных переключат на ТЭЦ сторонних теплоснабжающих организаций (ПАО «ТГК-1» АО «Юго-Западная ТЭЦ», ООО «ГКО»).
На 5–10 дней воду отключат в 782 зданиях (
ГУП «ТЭК СПб» с учетом зон покупки снабжает горячей водой свыше 11,2 тыс. зданий, включая более 7 тыс. жилых домов.
Ранее указание минимизировать сроки отключения дал вице-губернатор Сергей Дрегваль на отраслевой межведомственной комиссии.