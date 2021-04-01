Пятилетний ребенок погиб на севере Петербурга, потому что его мать посчитала, что в него вселился бес

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, предположительно мать малыша, которую после приезда полиции увезли в психиатрическую клинику, облила его кипятком. После этого она вынесла тело ребенка на балкон и позвонила матери. Бабушка малыша после приезда сразу же вызвала полицию.
По предварительной информации, к приезду силовиков на место мать ребенка постоянно твердила о том, что ей был голос бога, а в мальчике был бес, которого нужно было изгнать. Видя её состояние, сотрудники правоохранительных органов вызвали психиатрическую скорую, которая увезла женщину в больницу.
При этом мать ребенка – социальна, до недавнего времени она была успешна в бизнесе. Два года назад она разошлась с мужем, который переехал в Москву. После этого, как говорят, у нее началась депрессия.
Как сообщал накануне СК Петербурга, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «убийство» УК РФ.