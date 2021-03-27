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Петербуржец показал необычную находку, сделанную в автосервисе на Суздальском. Вместе с «Шевроле» диагностику прошла змея

В автосервисе Петербурга в машине нашли необычную змею

О необычной находке, сделанной в петербургском автосервисе во время диагностики автомобиля, сообщил житель города 27 марта. Фотографии и видеозапись он опубликовал в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

«Иногда визит в автосервис может обернуться вот такими находками. Вынули из-под торпедо ремонтного "Ланоса"», — написал петербуржец Сергей. В ролике, который опубликован в группе, он добавляет: «Это, как мне сказали, засохшая гюрза».

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«Фонтанка» связалась с автором фото и видео, на которых запечатлена необычная находка. Сергей рассказал, что змею ему показал друг, который работает в автосервисе на Суздальском проспекте. О владельце «Шевроле Ланоса», в котором её нашли, ему ничего не известно.

Сергей Афанасьев

Как рассказал корреспонденту издания зоолог и ведущий YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, гюрза — это ядовитая змея родом из Азии. В Петербурге она не водится. «Фонтанка» также показала фото и видео специалисту по экзотическим животным Евгению Рыбалтовскому.

«Змея экзотическая и 100 % не ядовитая. Исходя из формы и размера, есть несколько вариантов, кто это: садовый удав, лучистый или тонкохвостый полоз. Не исключено, что хозяин машины её перевозил, но она сбежала, спряталась, а потом замёрзла. Никакой опасности животное не представляет, напротив, в данном случае само является пострадавшей стороной и жертвой неудачных обстоятельств», — заключил Рыбалтовский.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

265040341
...понабирает же Фонтанка в эксперты "бердвотчеров" (с), которым лишь бы языком мести и ей англицизмами щеголять, все при деле ... и вроде умные, "компетенция" (с) правда на нуле, ну это .... другое.
265040341
...это не этот эксперт пускал слюни, про дружбу совы и белки на Крестовском ? ... а потом куда-то слинял, когда она её сожрала ....
---- Павел Глазков, гюрза — это ядовитая змея родом из Азии. (с)
.... у гюрзы голова квадратная, тупая морда, а не вытянутая.
Otkating
лист по интерьеру".

+449

— Кого бы вы посоветовали в вашем Борделе?

— Анжелику.

— А почему именно ее?

— Она узкий специалист.
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