О необычной находке, сделанной в петербургском автосервисе во время диагностики автомобиля, сообщил житель города 27 марта. Фотографии и видеозапись он опубликовал в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

«Иногда визит в автосервис может обернуться вот такими находками. Вынули из-под торпедо ремонтного "Ланоса"», — написал петербуржец Сергей. В ролике, который опубликован в группе, он добавляет: «Это, как мне сказали, засохшая гюрза».

Фото: Сергей Афанасьев Фото: Сергей Афанасьев Поделиться Поделиться







«Фонтанка» связалась с автором фото и видео, на которых запечатлена необычная находка. Сергей рассказал, что змею ему показал друг, который работает в автосервисе на Суздальском проспекте. О владельце «Шевроле Ланоса», в котором её нашли, ему ничего не известно.

Сергей Афанасьев