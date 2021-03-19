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Израильская Cellebrite отказалась от сотрудничества со спецслужбами России и Белоруссии. С помощью её технологии ломали телефоны Соболь

Технологии, с помощью которых спецслужбы разных стран взламывают телефоны, больше не будут доступны для силовиков России и Белоруссии. Компания Cellebrite заявила, что прекращает продажу из-за нарушений международных правил и норм.

Как сообщает 19 марта «Медуза» со ссылкой на издание Haaretz, отказ в сотрудничестве с российскими спецслужбами поступил после того, как группа израильских правозащитников опубликовала доклад о том, что технологии Cellebrite были использованы в России в делах против оппозиционеров, а также ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств.

«Cellebrite помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в рамках уголовных расследований и гражданских процессов, — заявил генеральный директор компании Йосси Кармил. — В рамках наших стандартных бизнес-операций мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику, чтобы гарантировать, что мы работаем по общепринятым международным правилам и нормам».

Российские СМИ, в том числе «Медиазона», писали, что израильские технологии применялись в деле, возбужденном против Любови Соболь за нарушение неприкосновенности жилища при попытке проникнуть в квартиру «тещи отравителя Навального». Однако получить данные с изъятых у нее iPhone и Xiaomi у силовиков так и не вышло.

В Белоруссии технологии Cellebrite используются с 2016 года, в том числе, по данным правозащитников, против местной оппозиции.

Разработки Cellebrite помогают взламывать любые смартфоны, после обхода блокировки с устройств можно скачивать любую информацию — фото, историю звонков, переписку. В феврале представители израильской компании заявили, что их решения позволяют взламывать любые модели iPhone — в том числе, последние. По данным Forbes, у Cellebrite заключены контракты со многими службами в США — от ФБР и ЦРУ до таможенной полиции.

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