Израильская Cellebrite отказалась от сотрудничества со спецслужбами России и Белоруссии. С помощью её технологии ломали телефоны Соболь

Как сообщает 19 марта «Медуза» со ссылкой на издание Haaretz, отказ в сотрудничестве с российскими спецслужбами поступил после того, как группа израильских правозащитников опубликовала доклад о том, что технологии Cellebrite были использованы в России в делах против оппозиционеров, а также ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств.

Технологии, с помощью которых спецслужбы разных стран взламывают телефоны, больше не будут доступны для силовиков России и Белоруссии. Компания Cellebrite заявила, что прекращает продажу из-за нарушений международных правил и норм.

«Cellebrite помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в рамках уголовных расследований и гражданских процессов, — заявил генеральный директор компании Йосси Кармил. — В рамках наших стандартных бизнес-операций мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику, чтобы гарантировать, что мы работаем по общепринятым международным правилам и нормам».



Российские СМИ, в том числе «Медиазона», писали, что израильские технологии применялись в деле, возбужденном против Любови Соболь за нарушение неприкосновенности жилища при попытке проникнуть в квартиру «тещи отравителя Навального». Однако получить данные с изъятых у нее iPhone и Xiaomi у силовиков так и не вышло.



В Белоруссии технологии Cellebrite используются с 2016 года, в том числе, по данным правозащитников, против местной оппозиции.

