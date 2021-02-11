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Любови Соболь предъявили обвинения по делу о проникновении в квартиру «тёщи отравителя Навального»

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ НКО-иноагентом. — Прим. ред.) Любови Соболь предъявлены обвинения по делу о незаконном проникновении в квартиру москвички, которую СМИ определили как «тёщу сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева».

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«Сегодня Соболь предъявили обвинение по уголовному делу № 12002450046000082 (ч.2 статьи 139 УК РФ), возбужденному по заявлению тещи отравителя Навального Кудрявцева, и допросили в качестве обвиняемой», — говорится в микроблоге.

Статья 139 называется «Нарушение неприкосновенности жилища», а вторая её часть определяет это деяние как «совершенное с применением насилия или с угрозой его применения». Из возможных вариантов наказания: штраф от 200 тысяч рублей (или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев), исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет и лишение свободы на тот же срок.

Сотруднице ФБК предстоит ознакомиться с делом из пяти томов, в каждом из которых по 250 страниц. Для этого её каждый день будут возить в главное следственное управление СК по Москве. В документе из МВД указано, что срок ознакомления с материалами могут ограничить через суд, если обвиняемая будет затягивать этот процесс.

Адвокаты Соболь полагают, что судебное заседание может начаться уже через неделю-две и настаивают, что дело носит политический характер.

11 февраля также выяснилось, что жена Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный считает одним из причастных к своему отравлению, пропала из данных Росреестра.

Ранее Солнцевский суд Москвы наказал Соболь штрафом в размере 1 тыс. рублей в связи с прошедшей в российской столице несанкционированной акцией протеста. Сторонница оппозиционера находится под домашним арестом по «санитарному делу».

Любовь Соболь задержали 25 декабря 2020 года после обыска у нее дома. В СК, куда её доставили, Соболь опрашивали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном проникновении в жилище с применением насилия. Само дело возбудили после жалобы жительницы Москвы, которую СМИ определили как тёщу сотрудника ФСБ Кудрявцева. Соболь приходила к двери его квартиры, женщина же живет в квартире по соседству. Именно с Кудрявцевым разговаривал политик и глава ФБК Алексей Навальный, о чем он написал в своем блоге. По словам Навального, он представился помощником председателя Совета безопасности Патрушева и расспросил его про свое же отравление. Кудрявцев рассказал, как он и его коллеги обрабатывали трусы Навального, чтобы на них не осталось следов отравляющего вещества.

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Комментарии (17)

Мойше
У Соболь маленький ребенок и отсидка ей не грозит.
260695231
Власть этим лишний раз подтверждает объективность расследования об отравлении. Хоровой вой поварят в комментариях — в ту же кассу.
Djnyana
Так это.., с каких это пор гражданка Российской Федерации не имеет Права находиться на Территории Российской Федерации?! А там, в этой квартире, её аж целая треть Территории Неотчуждаемой(!)! )))
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