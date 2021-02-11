Любови Соболь предъявили обвинения по делу о проникновении в квартиру «тёщи отравителя Навального»

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ НКО-иноагентом. — Прим. ред.) Любови Соболь предъявлены обвинения по делу о незаконном проникновении в квартиру москвички, которую СМИ определили как «тёщу сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева».

Статья 139 называется «Нарушение неприкосновенности жилища», а вторая её часть определяет это деяние как «совершенное с применением насилия или с угрозой его применения». Из возможных вариантов наказания: штраф от 200 тысяч рублей (или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев), исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет и лишение свободы на тот же срок.

«Сегодня Соболь предъявили обвинение по уголовному делу № 12002450046000082 (ч.2 статьи 139 УК РФ), возбужденному по заявлению тещи отравителя Навального Кудрявцева, и допросили в качестве обвиняемой», — говорится в микроблоге.

Сегодня Соболь предъявили обвинение по уголовному делу № 12002450046000082 (ч.2 статьи 139 УК РФ), возбужденному по заявлению тещи отравителя Навального Кудрявцева и допросили в качестве обвиняемой. Подробнее в треде:

Сотруднице ФБК предстоит ознакомиться с делом из пяти томов, в каждом из которых по 250 страниц. Для этого её каждый день будут возить в главное следственное управление СК по Москве. В документе из МВД указано, что срок ознакомления с материалами могут ограничить через суд, если обвиняемая будет затягивать этот процесс.

Адвокаты Соболь полагают, что судебное заседание может начаться уже через неделю-две и настаивают, что дело носит политический характер.

11 февраля также выяснилось, что жена Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный считает одним из причастных к своему отравлению, пропала из данных Росреестра.