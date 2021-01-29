FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Любовь Соболь отправили под домашний арест вслед за Навальным, Алёхиной и Васильевой

Тверской суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

До неё та же мера пресечения 29 января была избрана участнице Pussy Riot Марии Алёхиной, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и Олегу Навальному. Всем вменяют 236-ю статью УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» после митинга 23 января применяют в политическом ключе впервые. Действия силовиков и потенциал применения статьи 236 «Фонтанке» прокомментировал адвокат Алексей Добрынин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

veteran78
Дожились , домашний арест ни за что , воспринимаем как "легко отделались ".
Igor_VS
Начальники отчитались, что в воскресенье все будет тип-топ. Ошибочка. как же далеки они от русского народа.
Ирина Ива
Вы кажется статью не дописали, или что там говорит этот дядька???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний