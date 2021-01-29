Любовь Соболь отправили под домашний арест вслед за Навальным, Алёхиной и Васильевой

Тверской суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.



До неё та же мера пресечения 29 января была избрана участнице Pussy Riot Марии Алёхиной, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и Олегу Навальному. Всем вменяют 236-ю статью УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» после митинга 23 января применяют в политическом ключе впервые. Действия силовиков и потенциал применения статьи 236 «Фонтанке» прокомментировал адвокат Алексей Добрынин.