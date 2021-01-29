Олегу Навальному назначили два месяца домашнего ареста по статье о нарушении санитарных норм

Тверской районный суд 29 января избрал меру пресечения брату Алексея Навального. Олег Навальный будет находиться под домашним арестом два месяца, до 23 марта.
«29.01.2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Навального, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ, на срок до 23 марта 2021 года», — сообщили в объединённой пресс-службе Московских судов.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу данная статья не предусматривает.
Статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» после митинга 23 января применяют в политическом ключе впервые. Действия силовиков и потенциал применения статьи 236 «Фонтанке» прокомментировал адвокат Алексей Добрынин.