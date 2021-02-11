FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
14
Печать

Жену предполагаемого отравителя Навального заменила в Росреестре Российская Федерация

Жена Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный считает одним из причастных к своему отравлению, пропала из данных Росреестра. Вместо нее собственником квартиры на Суздальской улице в Москве, которую упоминал в своем расследовании оппозиционер, значится «Российская Федерация». Данный факт обнаружили 11 февраля «Открытые медиа».

При этом другие собственники этой квартиры — теща и сын Кудрявцева — по-прежнему указаны в выписке из Единого реестра государственной недвижимости. В другой выписке из ЕГРН ещё на одну квартиру в этом доме, которую Кудрявцев купил через два месяца после предполагаемого отравления Навального, также есть информация о собственниках — владельцем в документах указан сам Кудрявцев.

Напомним, что в конце декабря 2020 года Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора предположительно с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. В нём последний признается, что якобы был членом команды, отравившей оппозиционера.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Чуть позже он позвонил одному из возможных отравителей и узнал некоторые подробности произошедшего. Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

lonesome
Да не, жена на месте, только у нее квартиру национализировали... Плохо он Лехины трусы отстирал - похоже, они у него растворились в процессе. Леха их уже через ЕСПЧ взыскивает, а вернуть не могут.
Antuan Rokanten
Как же они жестко палятся и при этом сами этого не понимают.
Bobr Dobr
Ф! Вам за эти тухлые сказки отдельно платят?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний