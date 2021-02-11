Жену предполагаемого отравителя Навального заменила в Росреестре Российская Федерация

Жена Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный считает одним из причастных к своему отравлению, пропала из данных Росреестра. Вместо нее собственником квартиры на Суздальской улице в Москве, которую упоминал в своем расследовании оппозиционер, значится «Российская Федерация». Данный факт обнаружили 11 февраля «Открытые медиа».



При этом другие собственники этой квартиры — теща и сын Кудрявцева — по-прежнему указаны в выписке из Единого реестра государственной недвижимости. В другой выписке из ЕГРН ещё на одну квартиру в этом доме, которую Кудрявцев купил через два месяца после предполагаемого отравления Навального, также есть информация о собственниках — владельцем в документах указан сам Кудрявцев.

