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Суд оштрафовал Любовь Соболь за неповиновение полиции

Тысячей рублей наказал Солнцевский суд Москвы сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь в связи с прошедшей в Москве несанкционированной акцией протеста.

«Постановлением судьи Солнцевского районного суда г. Москвы Соболь Л. Э. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», — говорится 4 февраля в сообщении объединённой пресс-службы судов Москвы.

пресс-служба Солнцевского районного суда города Москвы

Часть 1 статьи 19.2 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции...») влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Фото: пресс-служба Солнцевского районного суда города Москвы

Ранее Тверской суд Москвы отправил Соболь на два месяца под домашний арест по «санитарному делу».

Фото: пресс-служба Солнцевского районного суда города Москвы

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Комментарии (19)

baddancer
Теперь понятно, кто поднимет упавшее знамя борьбы с режымом.
265015791
Не написано самое интересное - в чём выразилось неповиновение?
262232801
неприятная тётка
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