Тысячей рублей наказал Солнцевский суд Москвы сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь в связи с прошедшей в Москве несанкционированной акцией протеста.
«Постановлением судьи Солнцевского районного суда г. Москвы Соболь Л. Э. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», — говорится 4 февраля в сообщении объединённой пресс-службы судов Москвы.
пресс-служба Солнцевского районного суда города Москвы
Часть 1 статьи 19.2 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции...») влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ранее Тверской суд Москвы отправил Соболь на два месяца под домашний арест по «санитарному делу».