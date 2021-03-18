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Стала известна дата «Ночи музеев» в Петербурге

«Ночь музеев» в Петербурге пройдёт с 22 на 23 мая. Об этом организаторы акции 18 марта сообщили в группе »ВКонтакте».

«Как обычно, с субботы на воскресенье», — отметили они.

Пройдёт ли акция в традиционном или же в онлайн-формате, станет известно позже. Детальную информацию об акции этого года горожанам начнут рассказывать с середины апреля. Но уже известно, что темой «Ночи музеев-2021» выбран «Звук».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса акция была отменена. «Компенсацией» стала «Ночь искусств», на которой горожане смогли побывать, соблюдая социальную дистанцию.

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