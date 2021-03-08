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Володин ответил на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook законотворчеством

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал разработку законопроектов, направленных на борьбу с блокировкой публикаций российских средств массовой информации в иностранных социальных сетях. Комментарий председателя нижней палаты парламента 8 марта опубликован на официальном сайте Госдумы.

«Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации... Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее также поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — цитирует слова Володина сайт парламента.

Он добавил, что речь может идти как о корректировке национального законодательства, так и о подготовке модельных законов для обеспечения цифрового суверенитета. Володин пообещал, что тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч.

Накануне Facebook заблокировал материалы нескольких российских СМИ, в том числе ТАСС и РБК о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ. Несмотря на то, что новости были написаны на основании официальных релизов ФСБ и СРК, соцсеть расценила материалы как ложные, сославшись на выводы украинской фактчекинговой платформы StopFake. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к публикациям.

В феврале 2021 года Госдума утвердила штрафы для IT-ресурсов за блокировку российских СМИ до 3 млн рублей. Инициатива — дополнение к принятому ранее законопроекту, который позволяет Роскомнадзору за дискриминацию блокировать интернет-площадки.

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Комментарии (12)

Наталья Коптяева
Один "сверхчеловек" у нас уже есть, хочет быть вторым. Посмотрим, как у него это получится. Дуров уже сделал из нескольких чиновников дураков, ждём продолжения.
Igor_VS
Больше жести т. Володин. Держите и дальше в этом направлении. Вы должны окончательно надоесть всем.
Romchik
Давно пора запретить и твиттер и фэйсбук. А лучше вообще отключить. Интернет!
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