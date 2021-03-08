Володин ответил на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook законотворчеством

«Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации... Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее также поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — цитирует слова Володина сайт парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал разработку законопроектов, направленных на борьбу с блокировкой публикаций российских средств массовой информации в иностранных социальных сетях. Комментарий председателя нижней палаты парламента 8 марта опубликован на официальном сайте Госдумы.

Он добавил, что речь может идти как о корректировке национального законодательства, так и о подготовке модельных законов для обеспечения цифрового суверенитета. Володин пообещал, что тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч.



Накануне Facebook заблокировал материалы нескольких российских СМИ, в том числе ТАСС и РБК о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ. Несмотря на то, что новости были написаны на основании официальных релизов ФСБ и СРК, соцсеть расценила материалы как ложные, сославшись на выводы украинской фактчекинговой платформы StopFake. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к публикациям.

В феврале 2021 года Госдума утвердила штрафы для IT-ресурсов за блокировку российских СМИ до 3 млн рублей. Инициатива — дополнение к принятому ранее законопроекту, который позволяет Роскомнадзору за дискриминацию блокировать интернет-площадки.

