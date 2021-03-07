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Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ. Новости писали по релизу ФСБ и СКР, но соцсеть признала их ложными

Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием восстановить доступ к материалам российских СМИ РБК, ТАСС и «Взгляд», которые те разместили в своих официальных аккаунтах. Об этом ведомство 7 марта сообщает в своём Telegram-канале. Статьи были написаны на основе официальных сообщений ФСБ и Следственного комитета РФ, но соцсеть заблокировала их и сочла информацию ложной.

«В письме отмечается, что данные действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — уточняют в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал материалы трех российских СМИ о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ. Журналисты ссылались на официальное сообщение ФСБ и СКР. Facebook мотивирует решение заблокировать материалы выводами подрядчика — украинской фактчекинговой платформы StopFake.

В Роскомнадзоре напоминают, что 24 февраля президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав граждан в интернете, включая цензуру российских СМИ. Ограничение права россиян на свободный поиск информации влечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.

Ранее законопроект Хинштейна — Боярского о блокировках YouTube за то, что там не находится места RT и Владимиру Соловьёву, специально для «Фонтанки» разобрал экс-глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

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Комментарии (21)

VF812
пусть и бан мой снимут, ироды сладковатные
265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо......
Pastulat0
//Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ//

По всей видимости, БУМЕРАНГ оправдал свою жизнедеятельность.
Но, похоже, это только всходы цветочков.
Далее не представляется возможным представить дальнейшие действия(санкций) по //От «Новичка» возникло послевкусие. Санкции против малоизвестных компаний ударят больнее, чем кажется//
(https://www.fontanka.ru/2021/03/05/69797849/)
Как же мы теперь(Россия), сможем дальше разрабатывать технологии по уничтожению НАМ не выгодных Homo Sapiens??? На планете ЗЕМЛЯ.
Тем более без микросхем к программному обеспечению Windows.
Мы ведь только КУПИ-ПРОДАЙ наши ресурсы.

Наверняка Дуров рыгает от смеха с удовольствием. При вкушении им следующего хода КОНЁМ.
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