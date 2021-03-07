Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ. Новости писали по релизу ФСБ и СКР, но соцсеть признала их ложными

Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием восстановить доступ к материалам российских СМИ РБК, ТАСС и «Взгляд», которые те разместили в своих официальных аккаунтах. Об этом ведомство 7 марта сообщает в своём Telegram-канале. Статьи были написаны на основе официальных сообщений ФСБ и Следственного комитета РФ, но соцсеть заблокировала их и сочла информацию ложной.



«В письме отмечается, что данные действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — уточняют в Роскомнадзоре.



Ранее стало известно, что Facebook заблокировал материалы трех российских СМИ о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ. Журналисты ссылались на официальное сообщение ФСБ и СКР. Facebook мотивирует решение заблокировать материалы выводами подрядчика — украинской фактчекинговой платформы StopFake.



В Роскомнадзоре напоминают, что 24 февраля президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав граждан в интернете, включая цензуру российских СМИ. Ограничение права россиян на свободный поиск информации влечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.



Ранее законопроект Хинштейна — Боярского о блокировках YouTube за то, что там не находится места RT и Владимиру Соловьёву, специально для «Фонтанки» разобрал экс-глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

