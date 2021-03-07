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Facebook заблокировал материалы ТАСС и РБК, написанные на основе официального релиза ФСБ и СКР

Facebook заблокировал материалы российских СМИ о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ и оценил информацию как ложную. Об этом 7 марта сообщили РБК и ТАСС. Статьи и новости были написаны на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета РФ.

Сообщение, на которое ссылались СМИ, было выпущено 18 февраля. В нём говорилось, что ФСБ совместно с МВД и СК пресекли в Воронеже деятельность сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провокации межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. СК на своём сайте сообщал, что группировка состояла из трёх человек в возрасте 18, 19 и 33 лет и иных неустановленных лиц.

Как отмечают издания, Facebook мотивирует решение заблокировать материалы выводами подрядчика — украинской фактчекинговой платформы StopFake. «В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела — граждане РФ, были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют», — цитирует РБК выводы эксперта.

В соцсети поясняют, что «многие российские средства массовой информации» сообщили о якобы выявленной в Воронеже группировке последователей украинской неонацистской организации МКУ и назвали имена трёх местных жителей. Facebook в своем сообщении указывает, что в самом пресс-релизе СК не упоминается о каких-либо украинских связях задержанных. Однако РБК подчеркивает, что в своём материале не называл их имён.

Редакция РБК направила запрос в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала. В ТАСС сообщили, что намерены обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Роскомнадзора.

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Комментарии (5)

265076167
украинской фактчекинговой платформы StopFake. /// Вот это по-настоящему смешно. Жаль, что никто не оценил. Украинский СтопФейк сродни Биллингкету, Белым каскам и прочим столпам демократии.
EnsiferuM
Хаха, ну потягайтесь с Цукербергом...
Igor_VS
Это теперь норма. Все нас будут обижать. Машка вообще на непрерывный режим перейдет. Репутация небритого мужика с дубиной очень вредит.
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