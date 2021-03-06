Рабочий погиб при обрушении траншеи на стройплощадке в Петергофе

Травмы, не совместимые с жизнью, получил рабочий на строительной площадке будущего спорткомплекса в Петродворцовом районе Петербурга вечером 6 марта.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о ЧП поступила с Гостилицкой улицы, 2, в 16:40. На стройке произошёл обвал траншеи, насмерть засыпало одного из рабочих. «Скончался до прибытия спасателей», — уточнили в ведомстве.

В районе Гостилицкой и Широкой улиц возводится спортивный комплекс с крытым катком с искусственным льдом и бассейном. Он строится в рамках соцпрограммы в соответствии с договором о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом». Открытие запланировано в этом году.