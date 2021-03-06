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Рабочий погиб при обрушении траншеи на стройплощадке в Петергофе

Травмы, не совместимые с жизнью, получил рабочий на строительной площадке будущего спорткомплекса в Петродворцовом районе Петербурга вечером 6 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о ЧП поступила с Гостилицкой улицы, 2, в 16:40. На стройке произошёл обвал траншеи, насмерть засыпало одного из рабочих. «Скончался до прибытия спасателей», — уточнили в ведомстве.

В районе Гостилицкой и Широкой улиц возводится спортивный комплекс с крытым катком с искусственным льдом и бассейном. Он строится в рамках соцпрограммы в соответствии с договором о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом». Открытие запланировано в этом году.

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Комментарии (3)

frolovandrej76
А что ему закусывать? Сам в Газе работал. Купил абонемент, на работе оплатили, и сдал его, что мол обстоятельства, бабки возвратили. И Газу хорошо и мне и налоговой и застройщикам.
hal9000
Газпром одно дерьмище строит..скока уже этих спорткомплексов они все пустые??..куда столько..че это вообще такое??..вот они реально пустуют..опять же тупо взять эти продажи абонементов..из 100% проданных..реально посещают процентов 10...остальные приобретают абонемент чтобы похвастаться или начальство на работе заставляет..никто не ходит под надзором и с такой мотивацией как у нас в эти комплексы..
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