Есть ли жизнь на Марсе? Российские учёные дали новый ответ на этот вопрос

Российский спектрометр на космическом аппарате ExoMars-2016 впервые обнаружил хлороводород в атмосфере Марса. Это открытие ставит под сомнение гипотезу о существовании жизни на ближайшей к Земле планете. Об этом со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта 11 февраля сообщает «Интерфакс».



По словам учёного, «это конечно, открытие в полном смысле этого слова, то, чего не ожидали». «Есть те формы жизни, которые не являются обычными, понятными и ожидаемыми, но, тем не менее, такие формы жизни современная биология не исключает. Так что хлористый водород, конечно, как-то наш энтузиазм по поводу существования форм жизни в том виде, как мы её представляем на Земле, он наверно исключает, но есть и другие формы жизни», — отметил при этом представитель Института космических исследований.

