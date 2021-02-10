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19 февраля — круглый стол «Дело реальное, рабочее место — виртуальное. Как повысить эффективность сотрудников на удаленке»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Дело реальное, рабочее место — виртуальное. Как повысить эффективность сотрудников на удаленке»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Помощь в обустройстве удаленного рабочего места: компьютеры, интернет, мобильная связь, что еще? Как помочь сотруднику наладить работу вне офиса?
  • Корпоратив по «зуму»: как наладить неформальное общение в удаленном режиме?
  • Контроль рабочего времени и переработок: как не растянуть рабочий день на целые сутки? Новые вызовы для руководителей высшего и среднего звена.
  • Как контролировать работу сотрудников удаленно? Какие программные и технические средства для этого применяются? Этично ли это — смотреть, что они делают на компьютере, ведь и в офисе не все работают непрерывно?
  • Как защитить корпоративную систему от кибератак? Участились ли случаи атак на сети, которые вышли за пределы офисов? Как найти и обезвредить слабые места?
  • Много ли компаний может (и хочет) оставить сотрудников в режиме удаленной работы навсегда? Для сотрудников какой сферы деятельности это актуально? Для кого это может быть более эффективно, чем офисная работа?

С 1 января вступили в силу поправки к Трудовому кодексу, предусматривающие три режима дистанционной работы. В соответствии с законом работодатель должен обеспечить удаленного работника необходимым оборудованием, а в случае использования личной техники — выплачивать компенсацию и установить необходимое ПО. Есть в законе об «удаленке» даже понятие прогула — если сотрудник два дня не отвечает на сообщения начальства. Между тем, согласно исследованию CNews Analytics, «Инфосистемы Джет» и Citrix, более 40% компаний из Топ-500 российского бизнеса не планируют в ближайшее время возвращать всех сотрудников в офис. В 2020 года затраты на организацию виртуальных рабочих мест со стороны компаний составили $220 млн, а в этом году вырастут более чем в два раза — до $450 млн.

Приглашаем представителей петербургских компаний работающих удаленно полностью или частично, производителей и поставщиков программного обеспечения и компаний занимающихся информационной защитой.

По вопросам участия обращаться:

Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

 

План мероприятий

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