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«Дорогие товарищи» Кончаловского попали в шорт-лист «Оскара». На кинопремию претендует ещё один российский режиссёр

Ленты российских режиссёров попали в шорт-листы двух номинаций на премию «Оскар».

Как говорится в заявлении американской академии кинематографических искусств, вышедшем в ночь с 9 на 10 февраля, в списке претендентов на премию за «Лучший иностранный фильм» оказался фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Конкуренцию за попадание в конечный список номинантов, который объявят 15 марта, ему составят ещё 14 картин из Франции, Мексики, Норвегии, Гватемалы, Ирана и других стран мира.

Документальный фильм российского режиссёра Виктора Косаковского «Гунда» о жизни свиньи попал в короткий список претендентов на «Оскар» за «Лучший документальный полнометражный фильм». Лента оказалась в компании из ещё 14 картин, среди которых американская картина «Добро пожаловать в Чечню».

93-я церемония вручения премии «Оскар» назначена на 25 апреля.

Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и нескольких международных наград.

«Гунда» — это черно-белая картина, в которой не звучит человеческая речь, посвящена жизни свиньи с одноименной кличкой, ее поросят, а также коровы и курицы. Фильм производства Норвегии и США ранее был включен в список 10 лучших картин 2020 года по версии кинокритика газеты The New York Times. Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс, известный по фильмам «Гладиатор», «Джокер».

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