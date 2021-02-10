«Дорогие товарищи» Кончаловского попали в шорт-лист «Оскара». На кинопремию претендует ещё один российский режиссёр

Ленты российских режиссёров попали в шорт-листы двух номинаций на премию «Оскар».



Как говорится в заявлении американской академии кинематографических искусств, вышедшем в ночь с 9 на 10 февраля, в списке претендентов на премию за «Лучший иностранный фильм» оказался фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Конкуренцию за попадание в конечный список номинантов, который объявят 15 марта, ему составят ещё 14 картин из Франции, Мексики, Норвегии, Гватемалы, Ирана и других стран мира.



Документальный фильм российского режиссёра Виктора Косаковского «Гунда» о жизни свиньи попал в короткий список претендентов на «Оскар» за «Лучший документальный полнометражный фильм». Лента оказалась в компании из ещё 14 картин, среди которых американская картина «Добро пожаловать в Чечню».