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У Гостиного двора ослаблен режим «что-то странное». Полиция перебазировалась на Сенную площадь

Снегоуборочная техника и зафрахтованные под задержанных автобусы уехали с Невского проспекта. У Гостиного двора остались только три полицейских машины.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Об ослаблении полицейских сил в районе станции метро «Гостиный двор» свидетельствует городская веб-камера. К 12:00 воскресенья, 7 февраля, традиционное место протестного сбора покинули «автозаки», уехала снегоуборочная техника. На посту осталась лишь пара дежурных нарядов полиции.

автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Скопление силовиков корреспонденты «Фонтанки» наблюдают на Сенной площади, где 31 января произошло столкновение протестной массы и полицейских. К полудню 7 февраля Сенная окружена спецтранспортом, а стоявшие у Гостиного двора автобусы, притаились на прилегающей Садовой улице. Там же замечены грузовики для перевозки бойцов Росгвардии.

автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Каких-либо мероприятий в центре Петербурга 7 февраля официальная власть не анонсировала. Смольный не сообщал о перекрытии улиц и остановке общественного транспорта. Днем ранее без предварительного уведомления были закрыты на вход и выход станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор», городским автобусам и троллейбусам был запрещен доступ на Невский. Пешеходам не разрешали пройти привычным маршрутом из школы или в музей. Причину транспортной блокады не смогли объяснить ни в Смольном, ни в полиции. Службы и ведомства только кивали друг на друга. Протестных акций в тот день не состоялось, так как они и не планировались.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах 23 и 31 января, а также 2 февраля — в день, когда условное наказание Навальному по делу «Ив Роше» заменили на реальное лишение свободы.

После возвращения в Россию политик Алексей Навальный был задержан, а его команда выпустила ранее заготовленный фильм про дворец в Геленджике. В расследовании утверждается, что роскошная недвижимость принадлежит президенту. Владимир Путин опроверг свою причастность к ней.

В Петербурге на всех трех митингах были задержаны более 2,5 тысяч человек. Более 350 человек арестованы, более 650 оштрафованы. Также возбуждены уголовные дела о блокировке транспортной инфраструктуры, вовлечении несовершеннолетних в противоправное и нападении на силовиков.

4 февраля Штаб Навального сообщил, что до весны останавливает организацию протестных акций. В соцсетях не наблюдается массовых призывов выходить на улицы.
Полная информация о январском протесте — в сюжете «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Igor_VS
Навальнята придумали, как изматывать врага.
DimDimych
К ТЮЗу еже надо сгонять.
Доверчивый_5e4ce296a0900
Это рекламня компания хунты?
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