Снегоуборочная техника и зафрахтованные под задержанных автобусы уехали с Невского проспекта. У Гостиного двора остались только три полицейских машины.
Об ослаблении полицейских сил в районе станции метро «Гостиный двор» свидетельствует городская веб-камера. К 12:00 воскресенья, 7 февраля, традиционное место протестного сбора покинули «автозаки», уехала снегоуборочная техника. На посту осталась лишь пара дежурных нарядов полиции.
Скопление силовиков корреспонденты «Фонтанки» наблюдают на Сенной площади, где 31 января произошло столкновение протестной массы и полицейских. К полудню 7 февраля Сенная окружена спецтранспортом, а стоявшие у Гостиного двора автобусы, притаились на прилегающей Садовой улице. Там же замечены грузовики для перевозки бойцов Росгвардии.