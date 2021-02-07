Каких-либо мероприятий в центре Петербурга 7 февраля официальная власть не анонсировала. Смольный не сообщал о перекрытии улиц и остановке общественного транспорта. Днем ранее без предварительного уведомления были закрыты на вход и выход станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор», городским автобусам и троллейбусам был запрещен доступ на Невский. Пешеходам не разрешали пройти привычным маршрутом из школы или в музей. Причину транспортной блокады не смогли объяснить ни в Смольном, ни в полиции. Службы и ведомства только кивали друг на друга. Протестных акций в тот день не состоялось, так как они и не планировались.



Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах 23 и 31 января, а также 2 февраля — в день, когда условное наказание Навальному по делу «Ив Роше» заменили на реальное лишение свободы.



После возвращения в Россию политик Алексей Навальный был задержан, а его команда выпустила ранее заготовленный фильм про дворец в Геленджике. В расследовании утверждается, что роскошная недвижимость принадлежит президенту. Владимир Путин опроверг свою причастность к ней.



В Петербурге на всех трех митингах были задержаны более 2,5 тысяч человек. Более 350 человек арестованы, более 650 оштрафованы. Также возбуждены уголовные дела о блокировке транспортной инфраструктуры, вовлечении несовершеннолетних в противоправное и нападении на силовиков.



4 февраля Штаб Навального сообщил, что до весны останавливает организацию протестных акций. В соцсетях не наблюдается массовых призывов выходить на улицы.

Полная информация о январском протесте — в сюжете «Фонтанки».

