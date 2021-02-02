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Реставраторы Павловского собора в Гатчине нашли послание потомкам в кресте купола

При разборе креста, установленного на куполе собора Святого апостола Павла в Гатчине, реставраторы обнаружили записку из прошлого столетия. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба правительства Ленобласти.

Послание было оставлено в 1986 году, когда на вершину собора водрузили главный символ православной церкви весом в 400 кг. Нижняя его часть была отремонтирована, а верхнюю отлили из нержавеющей стали.

«Cей крест имеет высоту 7 метров <...> Весь крест и шар были позолочены в г. Пскове мастером Горнохвостовым В. Г. Золота пошло 28 книжек по 60 листов. Вес верхней части — 180–200 кг. Нижняя — примерно 200 кг», — отмечает автор послания.

Фото: Админка Ленобласти
Фото: Админка Ленобласти

Имена членов «бригады мастеров из Ленинграда под руководством Патрина В. П.», которая отремонтировала крестовину в куполе, установила трубу длиной 8,4 метра, зафиксировала крест и выполнила другие ремонтно-реставрационные работы, перечислены в конце записки.

Как отмечает 47news, восстановление главного собора Гатчины продлится до ноября 2022 года. На эти цели выделили более двухсот миллионов рублей.

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