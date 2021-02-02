При разборе креста, установленного на куполе собора Святого апостола Павла в Гатчине, реставраторы обнаружили записку из прошлого столетия. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба правительства Ленобласти.

Послание было оставлено в 1986 году, когда на вершину собора водрузили главный символ православной церкви весом в 400 кг. Нижняя его часть была отремонтирована, а верхнюю отлили из нержавеющей стали.



«Cей крест имеет высоту 7 метров <...> Весь крест и шар были позолочены в г. Пскове мастером Горнохвостовым В. Г. Золота пошло 28 книжек по 60 листов. Вес верхней части — 180–200 кг. Нижняя — примерно 200 кг», — отмечает автор послания.