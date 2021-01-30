Митянина: «Для них наши дети — объект политических манипуляций. Им нужны сакральные жертвы»

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина вслед за МВД предостерегает от участия в противозаконных мероприятиях. Она обращается к детям и подросткам, а родителям напоминает об ответственности. «Цель организаторов — провокация, скандалы, беспорядки. Для них наши дети — объект политических манипуляций. Им нужны сакральные жертвы», — подчёркивается в сообщении от 30 января. Митянина уверена, что знает мотивы организаторов, и не стесняется эпитетов. По её словам, распространение призывов через популярные у детей соцсети («ВКонтакте», Instagram, Twitter и TikTok) — это «подлый метод», за счёт которого «наших детей хотят использовать для обеспечения массовости противоправных действий».

«Подросткам свойственен протест против всего. На подобные мероприятия ребята идут из-за подросткового нигилизма, «ради любопытства», «хайпа», «по приколу». Они не задумываются о последствиях своих неосознанных действий, о том, что могут попасть в беду, подвести друзей и родителей, — объясняет омбудсмен. — Самым маленьким участникам несанкционированных акций, прошедших 23 января, 9 и 12 лет. Правоохранительным органам приходилось задерживать их и доставлять в отделение до передачи мамам и папам, чтобы с ними не случилось трагедии в неуправляемой толпе». Также Митянина напоминает об опасности коронавируса, ведь, по её словам, «эксперты отмечают рост заболеваемости в Петербурге именно с субботы, с того дня, когда ангажированные толпы людей вышли на улицы городов, не соблюдая мер безопасности». Отдельно детский омбудсмен обращается к тем родителям, которые собираются участвовать в несанкционированных акциях, в частности для того, чтобы «развлечься». Свой призыв она подкрепляет примером из истории.

«Уважаемые взрослые, если вы решили выразить свою гражданскую позицию, политические воззрения или просто «засиделись дома» и думаете таким образом развлечься, убедительно прошу вас: не берите с собой ребенка! Не ломайте его неокрепшую психику, не подвергайте его жизнь и здоровье опасности! Будьте бдительны, проявите родительскую ответственность, объясните ему всю циничность и противозаконность подобных призывов, — призывает Митянина. — Только фашисты пускали женщин и детей на первый план живым щитом, а сами прятались за их спинами. Неужели история ничему не учит?! Мы должны защищать и оберегать наших детей, а не выставлять их на амбразуру». Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов также сегодня обратился к простым петербуржцам и сотрудникам силовых структур. «Надеюсь, сотрудники правоохранительных органов проявят профессионализм, сдержанность и корректность. Нельзя относиться к людям, вышедшим на не согласованную, но мирную акцию, как к участникам массовых беспорядков», — сказал он.