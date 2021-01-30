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Митянина: «Для них наши дети — объект политических манипуляций. Им нужны сакральные жертвы»

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина вслед за МВД предостерегает от участия в противозаконных мероприятиях. Она обращается к детям и подросткам, а родителям напоминает об ответственности.

«Цель организаторов — провокация, скандалы, беспорядки. Для них наши дети — объект политических манипуляций. Им нужны сакральные жертвы», — подчёркивается в сообщении от 30 января.

Митянина уверена, что знает мотивы организаторов, и не стесняется эпитетов. По её словам, распространение призывов через популярные у детей соцсети («ВКонтакте», Instagram, Twitter и TikTok) — это «подлый метод», за счёт которого «наших детей хотят использовать для обеспечения массовости противоправных действий».

«Подросткам свойственен протест против всего. На подобные мероприятия ребята идут из-за подросткового нигилизма, «ради любопытства», «хайпа», «по приколу». Они не задумываются о последствиях своих неосознанных действий, о том, что могут попасть в беду, подвести друзей и родителей, — объясняет омбудсмен. — Самым маленьким участникам несанкционированных акций, прошедших 23 января, 9 и 12 лет. Правоохранительным органам приходилось задерживать их и доставлять в отделение до передачи мамам и папам, чтобы с ними не случилось трагедии в неуправляемой толпе».

Также Митянина напоминает об опасности коронавируса, ведь, по её словам, «эксперты отмечают рост заболеваемости в Петербурге именно с субботы, с того дня, когда ангажированные толпы людей вышли на улицы городов, не соблюдая мер безопасности».

Отдельно детский омбудсмен обращается к тем родителям, которые собираются участвовать в несанкционированных акциях, в частности для того, чтобы «развлечься». Свой призыв она подкрепляет примером из истории.

«Уважаемые взрослые, если вы решили выразить свою гражданскую позицию, политические воззрения или просто «засиделись дома» и думаете таким образом развлечься, убедительно прошу вас: не берите с собой ребенка! Не ломайте его неокрепшую психику, не подвергайте его жизнь и здоровье опасности! Будьте бдительны, проявите родительскую ответственность, объясните ему всю циничность и противозаконность подобных призывов, — призывает Митянина. — Только фашисты пускали женщин и детей на первый план живым щитом, а сами прятались за их спинами. Неужели история ничему не учит?! Мы должны защищать и оберегать наших детей, а не выставлять их на амбразуру».

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов также сегодня обратился к простым петербуржцам и сотрудникам силовых структур. «Надеюсь, сотрудники правоохранительных органов проявят профессионализм, сдержанность и корректность. Нельзя относиться к людям, вышедшим на не согласованную, но мирную акцию, как к участникам массовых беспорядков», — сказал он.

В преддверии продолжения возможных акций по всем подразделениям ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти развезли специальные средства защиты, самообороны и убеждения несогласных. Задействовали даже борцов с коррупцией.

Днём 30 января участок Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой патрулируют десятки бойцов Росгвардии, Дворцовая площадь перекрыта.

В субботу, 23 января, в Петербурге (и еще в более чем сотне городов) прошла многотысячная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Правоохранители задержали более 320 человек, в основном им выписывают протоколы по ст. 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — несоблюдение антиковидных ограничений. Пострадали несколько человек, в том числе Маргарита Юдина, получившая удар в живот от полицейского, 27 января её повторно госпитализировали. МВД возбудило уголовные дела о перекрытии улиц, Следственный комитет — о вовлечении детей в противоправную деятельность.

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Комментарии (16)

Oleg_I
Ахаха. Думаю, Митяниной надо самой завтра выйти, ну, посмотреть, где там дети, есть ли они вообще. Убедиться в том, что по ее части все права защищены.
Урус-Баши
Сатрапы! Выходцы из 90-х. Не нахапали ещё, всё мало. Дворцов понастроили.
264000351
Право употреблять местоимение "Наши" было если бы не было очередей в школы и садики а там были бы хорошие и достойно оплачиваемые учителя и воспитатели и еда, которую можно есть. Чтобы, этих самых детей было будущее космонавтов, ученых, спортсменов а не потребителей.
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