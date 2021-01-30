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Петербургский омбудсмен — силовикам: Нельзя относиться к людям, вышедшим на мирную акцию, как к участникам массовых беспорядков

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов 30 января обратился к петербуржцам в преддверии новой акции, намеченной на воскресенье. Он призвал к соблюдению законности.

«Призываю всех, кто собирается в ней участвовать, ответственно принимать решения, понимать существующие риски — связанные как с продолжающейся эпидемией коронавируса, так и с нормами нынешнего законодательства и практикой его применения, часто вступающей в противоречие с конституционными гарантиями прав человека», — отмечается в сообщении.

Отдельным пунктом стоит обращение к силовикам, которые призваны защищать законность на митингах. «Знаю, что петербургская полиция может эффективно обеспечивать общественный порядок. Надеюсь, сотрудники правоохранительных органов проявят профессионализм, сдержанность и корректность. Нельзя относиться к людям, вышедшим на не согласованную, но мирную акцию, как к участникам массовых беспорядков, — напоминает омбудсмен. — Необоснованное применение силы, воспрепятствование профессиональной работе журналистов неприемлемо. Закон должны соблюдать все».

Шишлов напомним, что в ходе акции 23 января были зафиксированы и нарушения общественного порядка со стороны участников, и нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов. В их числе «неправомерное применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе журналистов, необоснованные задержания граждан и другие».

31 января представители петербургского омбудсмена намерены выйти на улицы, чтобы наблюдать за соблюдением прав граждан.

Шишлов уже высказывался об акции 23 января. Среди прочего он отмечал, что у большинства сотрудников полиции и Росгвардии нагрудные знаки, которые позволяли бы их идентифицировать, либо были скрыты, либо отсутствовали, что затрудняет проведение проверки законности их действий.

В субботу, 23 января, в Петербурге (и еще в более чем сотне городов) прошла многотысячная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Правоохранители задержали более 320 человек, в основном им выписывают протоколы по ст. 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — несоблюдение антиковидных ограничений. Пострадали несколько человек, в том числе Маргарита Юдина, получившая удар в живот от полицейского. 27 января ее повторно госпитализировали. МВД возбудило уголовные дела о перекрытии улиц, Следственный комитет — о вовлечении детей в противоправную деятельность.

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Комментарии (15)

Rambovski
Шишлов- адекватный разумный человек. Но есть риск применения к нему "оргвыводов" (как было с мэром Якутска, губернатором Иркутска Левченко, хабаровским Фургалом, список можно продолжить).
Михаил Петров-Водкин
Закрытые опросы, проведенные для Кремля, показали растущую популярность Навального, особенно среди молодежи, говорят источники Bloomberg. На этом фоне в консенсусе элит начали проступать трещины: активно продвигается линия на жесткое подавление протестов, но это лишь увеличит недовольство, а с ним - и популярность Навального, сказал один из собеседников агентства.
Оказавшись на развилке, власти выбрали тактику запугивания. В пятницу МВД и Генпрокуратура заявили о планах привлекать задержанных на митингах по статье 212 УК РФ - массовые беспорядки. Срок по ней составляет от 8 до 15 лет.
mynine
Неужели же и от людей вхожих во власть можно услышать какие-то правильные слова про конституционное право людей на мирные шествия?
Впрочем, вряд ли на его слова кто-то из силовиков обратит внимание...
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