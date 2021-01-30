Петербургский омбудсмен — силовикам: Нельзя относиться к людям, вышедшим на мирную акцию, как к участникам массовых беспорядков

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов 30 января обратился к петербуржцам в преддверии новой акции, намеченной на воскресенье. Он призвал к соблюдению законности. «Призываю всех, кто собирается в ней участвовать, ответственно принимать решения, понимать существующие риски — связанные как с продолжающейся эпидемией коронавируса, так и с нормами нынешнего законодательства и практикой его применения, часто вступающей в противоречие с конституционными гарантиями прав человека», — отмечается в сообщении.

Отдельным пунктом стоит обращение к силовикам, которые призваны защищать законность на митингах. «Знаю, что петербургская полиция может эффективно обеспечивать общественный порядок. Надеюсь, сотрудники правоохранительных органов проявят профессионализм, сдержанность и корректность. Нельзя относиться к людям, вышедшим на не согласованную, но мирную акцию, как к участникам массовых беспорядков, — напоминает омбудсмен. — Необоснованное применение силы, воспрепятствование профессиональной работе журналистов неприемлемо. Закон должны соблюдать все». Шишлов напомним, что в ходе акции 23 января были зафиксированы и нарушения общественного порядка со стороны участников, и нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов. В их числе «неправомерное применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе журналистов, необоснованные задержания граждан и другие». 31 января представители петербургского омбудсмена намерены выйти на улицы, чтобы наблюдать за соблюдением прав граждан.