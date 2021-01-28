Омбудсмен в Петербурге отметил несоразмерность применения физической силы к участникам акции протеста 23 января

В Петербурге представители уполномоченного по правам человека, наблюдавшие за акцией протеста на минувших выходных, зафиксировали случаи несоразмерного применения физической силы к горожанам. Информация об этом опубликована на сайте петербургского омбудсмена.
Как отмечается, на акции 23 января зафиксированы случаи «несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать (женщины, пожилые люди)».
Кроме того, у большинства сотрудников полиции и Росгвардии нагрудные знаки, которые позволяли бы их идентифицировать, либо были скрыты, либо отсутствовали, что затрудняет проведение проверки законности их действий.
«Необходимо понять, какие инструкции и приказы получают сотрудники, действующие на не согласованных, но мирных акциях так, как будто перед ними участники погромов и массовых беспорядков. Закон должен соблюдаться со всех сторон», — прокомментировал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.
Напомним, в субботу в Петербурге (и еще в более чем сотне городов) прошла многотысячная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Правоохранители задержали более 320 человек, в основном им выписывают протоколы по 8.6.1 городского Закона об административных правонарушениях — несоблюдение антиковидных ограничений. Пострадали несколько человек, в том числе Маргарита Юдина, получившая удар в живот от полицейского. 27 января ее повторно госпитализировали.
МВД возбудило уголовные дела о перекрытии улиц, Следственный комитет — о вовлечении детей в противоправную деятельность.