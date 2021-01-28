Омбудсмен в Петербурге отметил несоразмерность применения физической силы к участникам акции протеста 23 января

В Петербурге представители уполномоченного по правам человека, наблюдавшие за акцией протеста на минувших выходных, зафиксировали случаи несоразмерного применения физической силы к горожанам. Информация об этом опубликована на сайте петербургского омбудсмена.



Как отмечается, на акции 23 января зафиксированы случаи «несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать (женщины, пожилые люди)».



Кроме того, у большинства сотрудников полиции и Росгвардии нагрудные знаки, которые позволяли бы их идентифицировать, либо были скрыты, либо отсутствовали, что затрудняет проведение проверки законности их действий.

