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Омбудсмен в Петербурге отметил несоразмерность применения физической силы к участникам акции протеста 23 января

В Петербурге представители уполномоченного по правам человека, наблюдавшие за акцией протеста на минувших выходных, зафиксировали случаи несоразмерного применения физической силы к горожанам. Информация об этом опубликована на сайте петербургского омбудсмена.

Как отмечается, на акции 23 января зафиксированы случаи «несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать (женщины, пожилые люди)».

Кроме того, у большинства сотрудников полиции и Росгвардии нагрудные знаки, которые позволяли бы их идентифицировать, либо были скрыты, либо отсутствовали, что затрудняет проведение проверки законности их действий.

«Необходимо понять, какие инструкции и приказы получают сотрудники, действующие на не согласованных, но мирных акциях так, как будто перед ними участники погромов и массовых беспорядков. Закон должен соблюдаться со всех сторон», — прокомментировал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Напомним, в субботу в Петербурге (и еще в более чем сотне городов) прошла многотысячная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Правоохранители задержали более 320 человек, в основном им выписывают протоколы по 8.6.1 городского Закона об административных правонарушениях — несоблюдение антиковидных ограничений. Пострадали несколько человек, в том числе Маргарита Юдина, получившая удар в живот от полицейского. 27 января ее повторно госпитализировали.

МВД возбудило уголовные дела о перекрытии улиц, Следственный комитет — о вовлечении детей в противоправную деятельность.

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Комментарии (4)

nuga
Странное требование к силовикам,они не белошвейки,у них руки,ноги железные натренированные,плюс кальчуга с дубинками.Простое хватательное движение за руку гражданина оставит синяк,ушиб. Слабым не место в подобных местах,там не церемонятся и па балетные с протестунами не танцуют. Не хотите грубого хватания-идите в сад ,музей,театр,парк.
***_555
Хоть у кого-то хватило смелости.
Cashmare
щас омбудмена объявят иноагентом, запрещенным в россии
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