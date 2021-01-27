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Маргариту Юдину, получившую удар полицейским берцем, снова госпитализировали

Жительнице Луги Маргарите Юдиной, которую на субботней акции в Петербурге сильно ударил полицейский, стало хуже. Как сообщили юристы «Команды 29», чей адвокат Евгений Смирнов представляет интересы потерпевшей, врач скорой в Петербурге немедленно направила женщину на госпитализацию в одну из петербургских больниц. Уточнить, в какую, они отказались, мотивировав это тем, что Юдиной необходим покой.

Представители «Команды 29» добавили, что врач скорой была крайне удивлена выписке Юдиной в таком состоянии и уточнила, сама ли Маргарита отказалась от госпитализации. Женщина ответила, что ее выписали (никаких отказов она не подписывала).

Ранее юристы рассказали, что состояние Юдиной усугубилось после посещения её дома прокуратурой и органами опеки.

Адвокат Евгений Смирнов и юрист Валерия Ветошкина приехали сегодня к Юдиной, чтобы обсудить позицию защиты и детали дела. Но возле дома они увидели сотрудников прокуратуры и органов опеки, которые сообщили, что «пришли разъяснить Маргарите ее права». Они пояснили, что цель их визита никак не связана с последними событиями, однако такое совпадение всех насторожило.

Как рассказал адвокат Евгений Смирнов корреспонденту «Фонтанки», Маргарита Юдина почувствовала те же симптомы, что и в субботу вечером после удара полицейского. Это головная боль и головокружение.

Жительница Луги приняла решение при поддержке «Команды 29» обратиться в СК с заявлением о преступлении по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Также будет подан иск в суд о взыскании с государства морального и материального вреда. Историю Маргариты Юдиной, которую на акции сбил полицейский ударом берца, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (13)

Mazzzz
УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий.
Djnyana
Что меня возмущает в этой ситуации: есть - вопиющие Преступление всего, что только можно преступить, Закон тут - вообще не при делах! Млин.., задумался я.., если бы это чудо попыталось ударить мне в грудь, как бы я поступил?)
Mash
Норм разматывают ситуацию... ждите новых событий
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