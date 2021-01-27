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Дела о перекрытых улицах на митинге в защиту Навального расследуют в четырёх городах. Полиция Петербурга возбудилась одной из первых

В МВД рассказали о своей части уголовных дел, которые возбуждены после субботних акций протеста. В их основе захват дорог митингующими и участие в мероприятии тех, кто должен лечить коронавирус дома.

Как сообщает российское Министерство внутренних дел, к 27 января органами предварительного следствия в системе МВД возбуждено пять дел. Одной из первых стала петербургская полиция, которая ещё 23-го числа возбудила дело по части 1 статьи 267 УК — «Умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества».

Протестующие вышли на Малую Морскую, вынудили водителей тормозить и, как уверено следствие, создали реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности окружающих.

Аналогичное дело на следующий день появилось силами Следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве. В его материалах умышленное блокирование дорог и транспорта в центре столицы, в частности на Тверской, Большой Дмитровке, Страстном и Цветном бульварах.

Этой же статьёй воспользовались полицейские Владивостока после того, как митингующие прошлись по улицам Светлановской, Алеутской, Семеновской и по Океанскому проспекту. По версии следствия, там мешали не только автомобилистам, но и скорой помощи — участники якобы затруднили своевременное оказание медпомощи жителям города.

В Ижевске остановку автомобильного движения на Пушкинской, Советской, Коммунаров, Красногеройской квалифицировали как действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта, совершённые из хулиганских побуждений, — статья 267.1 УК. Эта статья потяжелее — верхняя планка наказания в 2 года лишения свободы. По статье 267 УК можно получить максимум год.

Без коронавируса не обошлось. В Москве полиция возбудила дело о нарушении санэпидправил (ст. 236 УК). «Среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом данного заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете, в свою очередь, сообщали о 21 уголовном деле. Петербург также попал в статистику. https://www.fontanka.ru/2021/01/27/69729716/

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. 23 января в городах России прошли несанкционированные митинги. Накануне акций протеста о недопустимости участия в незаконных мероприятиях и призывов к ним предостерегли в Роскомнадзоре, МВД, Кремле и Роспотребнадзоре.

Владимир Путин опроверг наличие у него недвижимости в Геленджике. Он подчеркнул, что все имеют право выражать точку зрения в рамках закона. Он уверен, что нельзя «выталкивать вперед несовершеннолетних» на протестные акции

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Комментарии (2)

260657101
А по факту удара ногой в живот Юдиной, до сих пор не возбудилась. Странно на новую, ненасильственную статью встало сразу, а на публично зафиксированное в СМИ, преступление, с нанесение вреда средней тяжести, нет. Это как называется, выборочное правосудие?
260667591
Влзбудтдась? Им рассказать как снять напряжение? Можно думбинеой, но так то хватит и рук
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