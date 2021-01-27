Дела о перекрытых улицах на митинге в защиту Навального расследуют в четырёх городах. Полиция Петербурга возбудилась одной из первых

В МВД рассказали о своей части уголовных дел, которые возбуждены после субботних акций протеста. В их основе захват дорог митингующими и участие в мероприятии тех, кто должен лечить коронавирус дома.

Как сообщает российское Министерство внутренних дел, к 27 января органами предварительного следствия в системе МВД возбуждено пять дел. Одной из первых стала петербургская полиция, которая ещё 23-го числа возбудила дело по части 1 статьи 267 УК — «Умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества».

Протестующие вышли на Малую Морскую, вынудили водителей тормозить и, как уверено следствие, создали реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности окружающих. Аналогичное дело на следующий день появилось силами Следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве. В его материалах умышленное блокирование дорог и транспорта в центре столицы, в частности на Тверской, Большой Дмитровке, Страстном и Цветном бульварах. Этой же статьёй воспользовались полицейские Владивостока после того, как митингующие прошлись по улицам Светлановской, Алеутской, Семеновской и по Океанскому проспекту. По версии следствия, там мешали не только автомобилистам, но и скорой помощи — участники якобы затруднили своевременное оказание медпомощи жителям города. В Ижевске остановку автомобильного движения на Пушкинской, Советской, Коммунаров, Красногеройской квалифицировали как действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта, совершённые из хулиганских побуждений, — статья 267.1 УК. Эта статья потяжелее — верхняя планка наказания в 2 года лишения свободы. По статье 267 УК можно получить максимум год.