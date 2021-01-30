«В территориальные органы МВД России поступает информация, что организаторы несанкционированных публичных мероприятий в субъектах РФ, <…> призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок, — рассказывает Волк. — Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка».

МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Нарушители порядка будут задержаны и привлечены к ответственности, обещает официальный представитель министерства Ирина Волк.

МВД призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и предостеречь от этого своих несовершеннолетних детей, других родственников и знакомых. «В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой», — предупреждает Волк.

Ещё один важный фактор — ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. «В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев — уголовную ответственность», — напомнила представитель МВД.

В преддверии продолжения возможных акций по всем подразделениям ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти развезли специальные средства защиты, самообороны и убеждения несогласных. Задействовали даже борцов с коррупцией.

Днём 30 января участок Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой патрулируют десятки бойцов Росгвардии, Дворцовая площадь перекрыта.