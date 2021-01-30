Число заражений COVID-19 в Петербурге резко выросло. Город на первом месте по России

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 2 512 новых случаев заболевания коронавирусом, информирует 30 января оперштаб по борьбе с инфекцией. В последние дни этот показатель был ниже. Для сравнения: 29 января сообщалось о 2 284 заболевших, 28 января — о 2 128, 27 января — о 1 813.
В сегодняшней статистике Петербург лидирует в списке городов. Москва на втором месте (2 430 новых заражений). В Ленинградской области за сутки выявлено 219 случаев. В целом по России — 19 032 против 19 238 накануне.
При этом власти Петербурга, напомним, немного ослабили ограничения: отменили «комендантский час для общепита» и смягчили запреты для культурных и спортивных мероприятий. Поводом стало снижение заболеваемости и освобождение 37% коечного фонда.
За последние сутки в Петербурге, по данным городской администрации, на ковид обследовали 28 675 человек. Обработано 4 708 вызовов в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом (телефон 122). С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 215 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 060 человек; выполнено 4 675 заявок.