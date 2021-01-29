В бары можно, на фудкорт нельзя. Что запрещено в Петербурге до конца февраля

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

Новую версию 121-го коронавирусного постановления подписал губернатор Александр Беглов.

Поводом стало снижение заболеваемости и освобождение 37% коечного фонда. Новые правила вступят в силу уже с 30 января. «Фонтанка» публикует актуальный свод ограничений. Для удобства изменения выделены жирным шрифтом.

Как будут работать рестораны?

— Рестораны, бары и кафе снова могут работать круглосуточно, в том числе в торговых центрах. Исключением являются фудкорты и фудплейсы: им по-прежнему нельзя работать даже навынос.



— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.

Какие развлечения запрещены?

— В торговых центрах с 30 января снова смогут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.

— По-прежнему остановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите).

Как будут проходить массовые, культурные и спортивные мероприятия?

— С 30 января разрешается присутствие зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях. Условие — заполняемость не более 50%. При этом общее количество зрителей не может превышать 15 000 человек.

— Проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и иных мероприятий численностью более 50 человек допускается только при получении согласования органов власти.

— Запрещена продажа билетов в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест. С заполняемостью в 50% могут работать не только театры, но также концертные площадки, кинотеатры и цирки.



— Запрет на доступ организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк продлевается до 15 мая.

— Нельзя проводить публичные мероприятия (митинги). Нарушением также считается участие в них.

— Сохраняется запрет на проведение торжественных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних.

— Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находится не более 20 человек.

Какие ограничения введены для граждан?

— Действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

— Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.



— Горожане по-прежнему должны соблюдать масочный режим на транспорте и в помещениях организаций.



Что должны сделать работодатели?

— Перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

— Те, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, могут получить оплату больничного из ФСС: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности.

— Работодателям также рекомендовано отправить на дистанционную работу 30% персонала — помимо тех, кто подлежит обязательной самоизоляции.

По каким правилам работают школы и кружки?

— В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант. Родителям разрешено переводить на дистанционное обучение детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.

— С 23 января возобновилась работа организаций дополнительного образования, как частных, так и государственных. Художественные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, досуговые и иные клубы, кружки, секции и студии смогут оказывать услуги, финансируемые за счет средств городского бюджета, в помещениях государственных учреждений Петербурга.

