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Беглов ослабляет коронавирусные ограничения в Петербурге. Общепит сможет работать круглосуточно

В Петербурге с 30 января вступают в силу послабления коронавирусного режима. Соответствующие изменения в 121-е постановление правительства подписал 29 января губернатор Александр Беглов.

Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно. До этого с октября в Петербурге действовал комендантский час для общепита с 23:00 до 6:00. В декабре Смольный закрыл весь общепит в ТЦ.

Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличивается до 50%. Ранее действовало ограничение в 25%. В торговых центрах снова смогут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.

Снят также запрет на работу океанариумов. Условием будет заполняемость из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади. Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий.

С 30 января разрешается присутствие зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях (до этого было нужно специальное разрешение). Условие — заполняемость не более 50%. При этом общее количество зрителей не может превышать 15 000 человек.

Проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и иных мероприятий численностью более 50 человек допускается только при получении согласования органов власти.

По 15 мая продлевается запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк, а также масочный режим в общественных местах и транспорте. Другие ограничения продлеваются по 28 февраля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

260611131
Теперь в ресторанах ночные дискотеки устоят, хотя и так много ресторанов это делали весь январь. Зачем круглосуточно? Начать увеличивать количество больных? Для чего эти ослабления для ресторанов?
SSGHQ
Погано.
Andrew101
На лен область распространяется?
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