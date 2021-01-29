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В Петербурге свободны 37% ковидных коек. За неделю объём госпитализации снизился на 7%

Из более чем 12,5 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге свободны 37%. Еще два дня назад было 34%.

Актуальные цифры в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 29 января назвал глава комздрава Дмитрий Лисовец. По его словам, за прошедшие четыре дня текущей недели, количество госпитализированных снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом недели прошлой. Если же сравнивать предыдущую неделю с пиковыми значениями декабря, то снижение составляет 40%.

Ранее власти Петербурга заявили о признаках стихания второй волны пандемии. На 27 января свободны были 34% коек.

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Комментарии (1)

nuga
В Штатах тоже пошло вниз,парадокс,выборы Байдена подействовали магически на вирус.
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