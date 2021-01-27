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Власти Петербурга заявили об очевидных признаках стихания второй волны. Свободны больше 34% коек

Признаки снижения распространения COVID-19 в Петербурге принимают все более очевидный характер и говорят о стихании второй волны эпидемии, которая оказалась масштабнее и продолжительнее первой, заявили в Смольном.

Как говорится в опубликованной 27 января справке Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу, количество выздоровевших (5795 человек) в Северной столице значительно превысило количество обратившихся за медпомощью (2761 человек), а число активных больных за неделю уменьшилось более чем на 10% — с 67 до 58 тысяч. На столько же упала и суточная госпитализация — с 676 до 593. Количество свободных коек для COVID-19 и пневмоний увеличилось до 4280 — 34,1% от общего коечного фонда. Но расслабляться рано.

«О полном окончании осенне-зимнего подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции говорить еще рано, так как ежесуточная госпитализация все еще составляет несколько сотен человек. Регистрация новых случаев заболевания пока измеряется сотнями и тысячами случаев, количество же активных больных и носителей инфекции в Петербурге составляет несколько десятков тысяч. В этих условиях нужно не допустить возобновления роста заболеваемости», — отмечают в совете.

Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов уже заявил, что положительная динамика заболеваемости в Петербурге — это повод обсудить смягчение ограничений с Роспотребнадзором.

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Комментарии (5)

Вашъ Хозяинъ
Волшебная целебная сила карательных полицейских мер. Видимо, вирус дубинкой отпи##ели.
bluxer
А мне пофиг эта пандемия.
260551481
Вывод один: пора официально разрешать митинги Навального...
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