Власти Петербурга заявили об очевидных признаках стихания второй волны. Свободны больше 34% коек

Признаки снижения распространения COVID-19 в Петербурге принимают все более очевидный характер и говорят о стихании второй волны эпидемии, которая оказалась масштабнее и продолжительнее первой, заявили в Смольном.
Как говорится в опубликованной 27 января справке Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу, количество выздоровевших (5795 человек) в Северной столице значительно превысило количество обратившихся за медпомощью (2761 человек), а число активных больных за неделю уменьшилось более чем на 10% — с 67 до 58 тысяч. На столько же упала и суточная госпитализация — с 676 до 593. Количество свободных коек для COVID-19 и пневмоний увеличилось до 4280 — 34,1% от общего коечного фонда. Но расслабляться рано.
«О полном окончании осенне-зимнего подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции говорить еще рано, так как ежесуточная госпитализация все еще составляет несколько сотен человек. Регистрация новых случаев заболевания пока измеряется сотнями и тысячами случаев, количество же активных больных и носителей инфекции в Петербурге составляет несколько десятков тысяч. В этих условиях нужно не допустить возобновления роста заболеваемости», — отмечают в совете.
Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов уже заявил, что положительная динамика заболеваемости в Петербурге — это повод обсудить смягчение ограничений с Роспотребнадзором.