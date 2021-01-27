Власти Петербурга заявили об очевидных признаках стихания второй волны. Свободны больше 34% коек

Признаки снижения распространения COVID-19 в Петербурге принимают все более очевидный характер и говорят о стихании второй волны эпидемии, которая оказалась масштабнее и продолжительнее первой, заявили в Смольном.



Как говорится в опубликованной 27 января справке Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу, количество выздоровевших (5795 человек) в Северной столице значительно превысило количество обратившихся за медпомощью (2761 человек), а число активных больных за неделю уменьшилось более чем на 10% — с 67 до 58 тысяч. На столько же упала и суточная госпитализация — с 676 до 593. Количество свободных коек для COVID-19 и пневмоний увеличилось до 4280 — 34,1% от общего коечного фонда. Но расслабляться рано.