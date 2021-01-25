Беглов заговорил о смягчении ограничений в Петербурге. Но акция Навального грозит новой вспышкой

Губернатор Александр Беглов заявил, что положительная динамика заболеваемости в Петербурге — это повод обсудить смягчение ограничений. Но всё может перечеркнуть субботняя акция.



«В конце января закончится инкубационный период после возвращения петербуржцев с новогодних каникул. Вместе с Ропотребнадзором планируем обсудить смягчение ограничений, — заявил 25 января градоначальник в обращении на «Радио России», — К сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей».