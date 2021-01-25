Беглов заговорил о смягчении ограничений в Петербурге. Но акция Навального грозит новой вспышкой

Губернатор Александр Беглов заявил, что положительная динамика заболеваемости в Петербурге — это повод обсудить смягчение ограничений. Но всё может перечеркнуть субботняя акция.
«В конце января закончится инкубационный период после возвращения петербуржцев с новогодних каникул. Вместе с Ропотребнадзором планируем обсудить смягчение ограничений, — заявил 25 января градоначальник в обращении на «Радио России», — К сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей».
Он напомнил, что многие люди переносят коронавирус бессимптомно, но приносят болезнь в семью, на работу, заражают окружающих.
«И то снижение заболеваемости, которое наши врачи достигли тяжелым напряженным трудом, может обернуться новой вспышкой. Будем внимательно следить за динамикой», — отметил Беглов.
Как писала «Фонтанка», коронавирусная статистика в Петербурге показала 25 января резкое снижение. За сутки выявили на 800 заболевших меньше, чем обычно. А свободных коек так много, что власти даже готовятся закрывать коронавирусные стационары за ненадобностью.