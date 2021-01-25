FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
4
Печать

Беглов заговорил о смягчении ограничений в Петербурге. Но акция Навального грозит новой вспышкой

Губернатор Александр Беглов заявил, что положительная динамика заболеваемости в Петербурге — это повод обсудить смягчение ограничений. Но всё может перечеркнуть субботняя акция.

«В конце января закончится инкубационный период после возвращения петербуржцев с новогодних каникул. Вместе с Ропотребнадзором планируем обсудить смягчение ограничений, — заявил 25 января градоначальник в обращении на «Радио России», — К сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей».

Он напомнил, что многие люди переносят коронавирус бессимптомно, но приносят болезнь в семью, на работу, заражают окружающих.

«И то снижение заболеваемости, которое наши врачи достигли тяжелым напряженным трудом, может обернуться новой вспышкой. Будем внимательно следить за динамикой», — отметил Беглов.

Как писала «Фонтанка», коронавирусная статистика в Петербурге показала 25 января резкое снижение. За сутки выявили на 800 заболевших меньше, чем обычно. А свободных коек так много, что власти даже готовятся закрывать коронавирусные стационары за ненадобностью.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Вашъ Хозяинъ
Где был? Дрожал от страха дома, ждал и надеялся на удаль опричников.
jump
Не к сожалению а к счастью, господин Беглов, к великому счастью граждан своей страны!!! А вы кстати где были?
rumet
"К сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей"
К сожалению, Беглов, поводом к публичной несанкционированной акции стало нарушение властью законов страны: те, кто должны стоять на страже закона, выполняя преступный приказ гаранта конституции, охотились и травили запрещенным веществом гражданина страны. И по всем признакам - не первого и не одного его. ФСИН задержала человека, у которого истёк срок условного приговора по делу, признанному ЕСПЧ неправосудным. Наконец судья посудила на пеньках - да так, что нарушила все мыслимые законы, арестовав человека - совершенно произвольно, на основе галиматьи несусветной, с подменой не только духа, но и буквы закона. И всё это на фоне астрономических взяток в виде дворцов - вот кому, и стоило бы расследовать. Как и наладить прививки - чтобы не было вспышек заболевания не только в Буэнос-Айресе, но и в Санкт-Петербурге, г-н Беглов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний