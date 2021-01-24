В Петербурге готовятся закрывать коронавирусные стационары. За ненадобностью

Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда в Петербурге, заявил 24 января его председатель Дмитрий Лисовец. Предложение связано со снижением госпитализации и увеличением свободных коек — их больше 30%.

«За эту неделю в Санкт-Петербурге госпитализировано 3904 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Это на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Ближайшая неделя покажет, можем ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда», — написал Лисовец во «ВКонтакте».