В Петербурге готовятся закрывать коронавирусные стационары. За ненадобностью

Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда в Петербурге, заявил 24 января его председатель Дмитрий Лисовец. Предложение связано со снижением госпитализации и увеличением свободных коек — их больше 30%.
«За эту неделю в Санкт-Петербурге госпитализировано 3904 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Это на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Ближайшая неделя покажет, можем ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда», — написал Лисовец во «ВКонтакте».
Кроме того, чиновник уточнил, как будет работать крупнейший пункт вакцинации в Петербурге, планируемый в «Ленэкспо». По его словам, каждый район города выделит госпиталю по мобильной бригаде в составе 3 врачей, 2 медсестер и 3 регистраторов. В «Ленэкспо» будут поставлены морозильники, то есть вакцина будет храниться с cоблюдением холодовой цепи — не выше -18 градусов. Медосмотр сотрудников будет обеспечен с соблюдением всех требований.
Петербург впервые обогнал Москву по количеству заболевших по данным на минувшую неделю — 21 478 в столице и 22 116 в городе на Неве. Прирост за сутки — меньше трех тысяч, впервые с 12 января и второй раз за месяц.