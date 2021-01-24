Петербург снова оказался на втором месте и за трехтысячной гранью по суточному приросту зараженных

В Петербурге за сутки зарегистрировали 2929 новых случаев заражения коронавирусом. По стране заболело меньше, чем поправилось.

По данным оперативного штаба на 24 января, всего в России с ковидом столкнулись 3 719 400 человек. Из них 21 127 — за минувшие сутки. Поправились 22,4 тысячи.

На первом месте снова Москва, там 3069 зараженных. Общая цифра для Северной столицы — 319 593 человек. За минувший месяц за грань в 3000 статистика опускалась только единожды, 12 января было 2731 заболевших.