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Петербург снова оказался на втором месте и за трехтысячной гранью по суточному приросту зараженных

В Петербурге за сутки зарегистрировали 2929 новых случаев заражения коронавирусом. По стране заболело меньше, чем поправилось.

По данным оперативного штаба на 24 января, всего в России с ковидом столкнулись 3 719 400 человек. Из них 21 127 — за минувшие сутки. Поправились 22,4 тысячи.

На первом месте снова Москва, там 3069 зараженных. Общая цифра для Северной столицы — 319 593 человек. За минувший месяц за грань в 3000 статистика опускалась только единожды, 12 января было 2731 заболевших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Antuan Rokanten
Почему-то подумалось, что за трехтысячной гранью - это больше трех тысяч, а оказывается меньше.
Lom
:):):) почему не написать «меньше трёх тысяч»? Что не так с этими словами?))
264533211
Всё-таки невероятно безграмотные журналисты на Фонтанке. Ну давно отмечено, что им рост от прироста не отличить. Теперь у них число 2929 ЗА трёхтысячной гранью (хотя при чём тут "грань"?) Войтенков форевер!
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