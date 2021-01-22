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В Петербурге уже больше 30% свободных коек. Пациенты рекордно мигрируют домой

Количество свободных коек под COVID-19 и пневмонию в Петербурге достигло рекордных 30,07%. Свободны 3770 из 12 488 коек, сообщили 22 января в комитете по здравоохранению.

Как рассказали в ведомстве, за минувшие сутки в городе были госпитализированы 607 взрослых. И это значительное снижение, ведь на прошлой неделе в этот день было госпитализировано 750 человек, а неделей ранее — 799. При этом госпитализация детей с подозрением на COVID-19 практически в общей статистике незаметна — в день увозят 5–10 малышей. Вчера госпитализировано 9 детей. И в целом при сравнении промежутков с 9 по 15 января и с 16 по 22 января 2021 года снижение недельной госпитализации составило 16,1%. Но в Смольном просят не расслабляться.

«Так как общее количество активных больных, обращений по поводу COVID-19 и число госпитализаций за сутки остаются еще высокими, рассматривать вопрос о снятии или смягчении противоэпидемических мероприятий пока преждевременно», — накануне заявили чиновники.

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Комментарии (10)

gencon
На митинг все собрались. Блин, Россия идёт своим путем!
Кукушкинд
Опаньки.... Пришел Байден к власти, и вирус стал сдавать позиции
polinmole
Хорошо, если домой. Но часть-то на кладбище. И эта часть у нас больше, чем даже в Москве. Гордиться совершенно нечем.
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