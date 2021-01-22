В Петербурге уже больше 30% свободных коек. Пациенты рекордно мигрируют домой

Количество свободных коек под COVID-19 и пневмонию в Петербурге достигло рекордных 30,07%. Свободны 3770 из 12 488 коек, сообщили 22 января в комитете по здравоохранению.



Как рассказали в ведомстве, за минувшие сутки в городе были госпитализированы 607 взрослых. И это значительное снижение, ведь на прошлой неделе в этот день было госпитализировано 750 человек, а неделей ранее — 799. При этом госпитализация детей с подозрением на COVID-19 практически в общей статистике незаметна — в день увозят 5–10 малышей. Вчера госпитализировано 9 детей. И в целом при сравнении промежутков с 9 по 15 января и с 16 по 22 января 2021 года снижение недельной госпитализации составило 16,1%. Но в Смольном просят не расслабляться.

